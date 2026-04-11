Instituto vence a Riestra y lo hunde en la tabla: Luna lidera la victoria de la Gloria

Con un gol de Luna, Instituto se lleva un triunfo clave ante Riestra, que continúa sin levantar cabeza y se hunde en el fondo de la Zona A.

El Instituto se impuso a Riestra , profundizando la crisis del equipo en el fondo de la tabla. Con un gol crucial de Alex Luna , La Gloria obtuvo una victoria clave frente al Malevo, alimentando sus aspiraciones de clasificarse entre los ocho mejores de la Zona A . El partido, disputado en un ambiente tenso y con expectativas encontradas, reflejó la disparidad de presentes entre ambos equipos.

Riestra, sumido en una profunda crisis de resultados, intentó romper la racha negativa, pero se encontró con un Instituto sólido y efectivo. La falta de ideas en ataque y la recurrencia a un juego previsible fueron las debilidades que condenaron al Malevo. Por otro lado, Instituto demostró una idea clara y trabajada, aprovechando la jerarquía de sus jugadores clave para marcar la diferencia y consolidar su posición en la tabla. \El juego de palabras, Demasiado Duro, describe la realidad de Riestra, que no logra salir del pozo. Tras 13 jornadas sin conocer la victoria, la situación se vuelve insostenible. El cambio de entrenador, con Guillermo Duro al mando, no ha logrado modificar el rumbo de un equipo que se repite sin matices cada fin de semana. Aunque hubo un intento de renovación táctica, con un cambio de esquema y una mayor posesión del balón, la falta de creatividad en el ataque fue un obstáculo insalvable. El juego se basó en centros, una estrategia previsible que no logró generar peligro real. La defensa de Instituto, bien organizada, supo neutralizar los intentos de Riestra. En contraste, Instituto mostró un juego más fluido y con mayor poder ofensivo, aprovechando la calidad de jugadores como Gastón Lódico y Alex Luna. El gol de Luna, tras una excelente jugada combinativa, fue la prueba de la superioridad de Instituto y el reflejo de una diferencia de nivel en el campo. \El gol de Instituto, una jugada magistral que resume la diferencia entre ambos equipos, fue producto de la visión de Lódico y la definición de Luna, quien demostró su olfato goleador. Después del gol, Riestra intentó reaccionar, pero sus esfuerzos fueron en vano. La falta de ideas y la imprecisión en el ataque impidieron que el Malevo consiguiera el empate. La única oportunidad clara de gol, un mano a mano de Jonathan Herrera, fue frustrada por la intervención del portero Roffo. El final del partido confirmó la tendencia: otra derrota para Riestra, que se hunde en la última posición de la Zona A. Por el contrario, Instituto celebra la victoria, que lo impulsa en la tabla y le permite soñar con objetivos más ambiciosos. Mientras uno se hunde en la crisis, el otro mira hacia arriba. La diferencia de ánimo y juego es evidente y refleja el buen momento de Instituto y el complicado presente de Riestra





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