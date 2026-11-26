El conjunto cordobés prepara a Alex Luna, Jeremías Lázaro y Matías Gallardo con oxigenoterapia hiperbárica para el crucial partido contra River Plate por cuartos de final.

Instituto de Córdoba está utilizando tecnología avanzada de recuperación deportiva para preparar a tres de sus jugadores clave antes del partido más importante del torneo. Los futbolistas Alex Luna, Jeremías Lázaro y Matías Gallardo han pasado por una cámara hiperbárica bajo supervisión médica. Este procedimiento busca optimizar su condición física para el enfrentamiento contra River Plate, programado para este sábado en el estadio de Alta Córdoba.

El objetivo principal del plantel cordobés es consolidar su posición como líder de la Zona A y lograr una hazaña histórica durante el año 2026. La directiva y el cuerpo técnico buscan dar un golpe de autoridad en los cuartos de final del Torneo Clausura. Diego Flores, el director técnico, trabaja en silencio pero con intensidad para que sus efectivos estén al máximo rendimiento cuando suene el silbato inicial.

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Mecanismo de Recuperación Hiperbárica

El médico Esteban Cecatto, responsable del área médica del club, compartió un video que muestra el proceso de tratamiento. Los jugadores permanecieron dentro de la cámara durante una sesión exclusiva de 60 minutos. Este método utiliza oxigenoterapia de alta presión, una técnica común entre las máximas estrellas de diferentes disciplinas deportivas de élite a nivel mundial. El ambiente presurizado permite que los atletas respiren oxígeno puro al 100 por ciento, superando la presión atmosférica normal.

La fisiología detrás de este tratamiento es clara: la alta concentración de oxígeno facilita la recuperación acelerada de los tejidos musculares afectados por el esfuerzo físico extremo. Los informes médicos sugieren que el grupo está respondiendo favorablemente al proceso. El médico Cecatto confirmó que los jugadores se están portando bien dentro del dispositivo y espera que lleguen en condiciones óptimas al encuentro del fin de semana.

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Situación Clínica de Alex Luna

Una de las razones principales para este protocolo intensivo es el estado de Alex Luna, una de las figuras más destacadas del ascenso y del fútbol argentino. El delantero salió lesionado durante el partido disputado contra Huracán en el marco del Torneo Clausura. A pesar del hermetismo habitual de Diego Flores para brindar detalles específicos sobre lesiones, la necesidad de su recuperación inmediata es evidente.

La participación de Luna es crítica porque posee una trayectoria que incluye experiencia en Europa y actualmente tiene intereses de dos clubes de la Liga Profesional por su figura. Su ausencia debilitaría significativamente la propuesta ofensiva de Instituto. Por esta razón, el cuerpo médico ha priorizado su rehabilitación junto a sus compañeros de línea y medio campo.

Dinámica del Enfrentamiento en Alta Córdoba

El choque se define como trascendental para ambos conjuntos, pero especialmente para Instituto que busca mantener su racha de buen fútbol. El partido se disputará en las instalaciones de Alta Córdoba este sábado por la noche. River Plate, conocido cariñosamente como el Millonario, representa uno de los oponentes más difíciles y prestigiosos del certamen.

El elenco cordobés asume el compromiso con la responsabilidad de seguir haciendo historia en esta temporada. La estructura del torneo de eliminatorias directas elimina margen para el error. Cada minuto de recuperación y cada sesión de trabajo físico se cuenta para alcanzar el objetivo de clasificar a la siguiente ronda.

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Próximos Pasos y Calendario

Diego Flores aguardará la confirmación de la disponibilidad de sus tres soldados clave para definir la formación titular definitiva. El cuerpo técnico monitoreará el estado físico de los recuperados hasta el último momento. La fecha límite para la alineación oficial se acercará rápidamente una vez iniciado el partido del sábado.

Los aficionados y la prensa deportiva observan con atención el desarrollo de estas sesiones de salud. La transparencia en los detalles físicos suele ser baja, pero los avances en la recuperación se ven como una señal positiva. La expectativa se centra en ver si la inversión en tecnología de recuperación se traduce en un resultado favorable en la cancha ante la hinchada de River Plate.

El torneo avanza con una competencia feroz en todos los frentes. La capacidad de gestionar lesiones y fatiga física marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en instancias decisivas. Instituto busca demostrar que su preparación física es superior a la de sus rivales.

El cierre de esta fase del torneo definirá los destinos de varios equipos en el fútbol argentino. La actuación de Instituto, y en particular la de sus jugadores estrella, quedará registrada como un ejemplo de preparación moderna. El partido del sábado será la prueba definitiva de esta estrategia deportiva.