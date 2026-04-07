Instituto se impone a Defensa y Justicia: El Halcón pierde el invicto y se aleja de la cima

Instituto logró una importante victoria ante Defensa y Justicia, que llegaba invicto y con aspiraciones de liderar la Zona A. El partido se definió por la falta de orden y errores del Halcón, mientras que Instituto supo aprovechar las oportunidades y desplegar un juego más consistente. El encuentro deja un sabor agridulce para Defensa y Justicia, que deberá analizar sus fallos para mejorar su rendimiento.

En la previa, las expectativas apuntaban alto: Defensa y Justicia llegaba sólido, invicto y con la posibilidad de liderar la Zona A. Sin embargo, el encuentro tomó un rumbo inesperado. El Halcón, lejos de desplegar su mejor fútbol , mostró un manejo de balón inconsistente y cometió errores significativos que le costaron caro. Instituto , por su parte, supo capitalizar estas falencias, y con esta victoria se acerca a la zona de playoffs, aunque aún se encuentra fuera.

La clave del partido residió en una palabra: orden. Defensa y Justicia, en contraste, se mostró desorganizado, impreciso y sin capacidad de reacción, lo que explica en gran medida el desarrollo del juego. Instituto, en cambio, tenía claro su plan: intensidad, presión alta y eficacia en el ataque. El equipo local buscó el gol principalmente por las bandas, especialmente por la derecha, aunque desperdició una clara oportunidad tras un error de Amor, y por la izquierda, con balones largos hacia Córdoba, aprovechando los espacios. Los errores de Defensa y Justicia se acumularon durante el partido. Una mala interpretación de Pereyra derivó en un córner que finalmente les costó caro. El centro de Gastón Lodico encontró la cabeza de Galván, y Guerra empujó el balón bajo el arco para poner el 1-0. La visita nunca logró recuperarse. El equipo se mostró impreciso y sin conexiones entre sus jugadores, con poco aporte de Pereyra y Sosa. Mosevich, por su parte, anuló a Gutiérrez, sacándolo del partido. Los cambios realizados por Mariano Soso aportaron algo de aire fresco, pero no soluciones definitivas. Defensa y Justicia se mostró sin asociaciones claras, sin ideas y sin generar peligro real en ataque. Desde el palco, el entrenador observó cómo su equipo dejaba escapar una valiosa oportunidad. No solo perdió su invicto de 11 partidos, sino que también sembró dudas, con varios jugadores mostrando un bajo rendimiento y con interrogantes sobre su funcionamiento colectivo. Instituto, por su parte, mantuvo su estrategia inicial. Incluso pudo haber ampliado la ventaja antes, desaprovechando oportunidades en los pies de Luna y Fonseca. Pero en el final del partido, apareció Tissera, quien definió con la parte externa del pie, sellando el marcador. De esta manera, con orden y aprovechando los errores del rival, la Gloria se adjudicó una victoria clara e importante ante un Halcón que no logró desplegar su juego anoche. Las mejores jugadas del partido. El minuto a minuto de Instituto vs. Defensa y Justicia. Los 1.000 días que pasaron desde la última vez que Boca Juniors jugó un partido de grupos en la Copa Libertadores. Argentinos por la gloria en Europa: quiénes van por el título en la Champions Cup de rugby. Rodrigo Huescas y su carrera contrarreloj para tratar de llegar al Mundial 2026: así trabaja para superar su lesión. La diferencia entre ambos equipos fue notoria, con un Instituto mostrando una mayor cohesión y claridad táctica, mientras que Defensa y Justicia luchaba por encontrar su rumbo. La falta de precisión en los pases, la ausencia de una estrategia definida y la incapacidad para generar peligro en ataque fueron factores clave en la derrota del Halcón. El equipo deberá analizar a fondo lo sucedido y buscar soluciones para recuperar su nivel y volver a la senda del triunfo. La victoria de Instituto, por otro lado, es un claro ejemplo de cómo la disciplina táctica y la eficacia pueden llevar a la victoria, incluso ante un rival que llegaba con buenas credenciales





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