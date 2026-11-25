Instituto de Córdoba organiza la Experiencia Gloriosa el 22 de noviembre en el Kempes, integrando activaciones con Hospital Privado y Cines Dino.

El Club Instituto de Córdoba fortaleció su vínculo con la hinchada mediante la jornada Experiencia Gloriosa, llevada a cabo el 22 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Este evento se enmarca en los octavos de final del Torneo Clausura 2026 y tuvo como protagonistas al equipo local conocido como la Gloria y al visitante Huracán, apodado el Globo.

Acceso exclusivo y activaciones comerciales en el predio

Los socios y simpatizantes obtuvieron privilegios especiales para observar el arrivo del plantel profesional y los preparativos físicos de los futbolistas antes del choque oficial. La organización coordinó estas actividades junto a sus patrocinadores oficiales, destacándose la participación de Hospital Privado y Cines Dino para generar entornos de entretenimiento dentro de las instalaciones deportivas.

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Alianzas estratégicas con entidades de salud y cine

Las marcas que acompañan al club en cada partido colaboraron directamente en la estructuración de esta propuesta integral para el aficionado. Hospital Privado y Cines Dino realizaron activaciones específicas que ampliaron la oferta de servicios disponibles para el público asistente durante la tarde del encuentro deportivo.

Programa de reciclaje y economía circular en la ciudad

La gestión institucional también priorizó el impacto ambiental mediante la recolección selectiva de residuos secos dentro del recinto. Esta materia prima fue destinada exclusivamente a la Escuela de Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba y a la fundación Rio Sustentable para su procesamiento industrial.

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Transformación de materiales en nuevos productos sostenibles

Rio Sustentable se encargará de gestionar la transformación de los materiales reciclados en nuevos productos comerciales o industriales. Esta práctica refleja el compromiso del club con iniciativas que benefician a la comunidad y promueven modelos de consumo responsables en la región.

Refuerzo de la identidad y pertenencia del hincha cordobés

Estas acciones consolidan el trabajo que Instituto realiza para enriquecer la experiencia de sus socios y aficionados semana tras semana. El club sigue fortaleciendo el vínculo con sus marcas y promoviendo estrategias que benefician tanto a la institución como al entorno social donde se desenvuelve.