Instituto de Córdoba confirma la reparación del estadio Monumental Presidente Perón antes del cuartel de final contra River Plate el sábado 8 de junio.

Instituto de Córdoba aseguró este lunes que el césped de su estadio estará en condiciones óptimas para recibir al equipo de River Plate el próximo sábado, eliminando las dudas surgidas tras los reportes iniciales sobre el deterioro de la cancha. El club cordobés, conocido cariñosamente como La Gloria, hizo pública la evolución de las obras de mantenimiento que se llevan a cabo a contrarreloj en el Monumental Presidente Perón.

Recuperación del estadio ante preocupaciones

La confianza institucional se basa en la visualización de los trabajos realizados en las últimas horas. El club publicó videos y fotografías donde se observa una mejora significativa en el terreno de juego, especialmente en la zona central del campo, que fue la más afectada por la instalación del escenario para el recital de la cantante María Becerra.

Also read Alarcón confirma localía del Instituto frente al River Plate en el Monumental de Alta Córdoba

Origen del deterioro y reacción oficial

La alarma se encendió el martes, cuando circularon imágenes que mostraban baches, quemaduras y zonas desgastadas del césped. Aquel incidente obligó a la entidad a trasladar un partido anterior contra Huracán al estadio Mario Alberto Kempes. Ante las críticas, la directiva respondió con ironía en sus redes sociales, indicando que el equipo llega perfecto.

Advertisement

Evaluación técnica para el clasificador

La expectativa técnica sitúa el estado de la cancha en torno a un siete sobre diez. Esta valoración sugiere que el campo será apto para la competencia, aunque no alcanza los estándares ideales. El objetivo es garantizar una superficie segura para los jugadores de ambos equipos en el choque definido para el sábado por la noche.

Preparación de los clubes en disputa

Mientras Instituto finaliza los detalles de su terreno, River Plate se enfoca en la logística de su viaje hacia Córdoba para buscar su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura. La sede oficial del encuentro se mantiene en el estadio de La Gloria, confirmando que el club local ha logrado calmar las expectativas del fútbol argentino.