Instituto de Córdoba expulsa a socio acusado de femicidio de Agostina Vega

El club Instituto Atlético Central Córdoba decidió expulsar de sus registros sociales a Claudio Gabriel Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, mediante resolución de su Tribunal de Convivencia. La sanción se aplicó de forma independiente al proceso judicial y se basó en la gravedad del crimen, la conmoción social y la violación de los valores institucionales. La entidad reiteró su compromiso con los derechos humanos y la igualdad, envió un mensaje de solidaridad a la familia de la víctima y aclaró que el acusado no tenía funciones en el club.

El Instituto Atlético Central Córdoba emitió un comunicado oficial en el que anuncia la expulsión inmediata de Claudio Gabriel Barrelier de sus registros sociales, tras ser imputado por el femicidio de Agostina Vega .

La medida fue adoptada por el Tribunal de Convivencia del club, actuando de manera independiente al proceso judicial en curso, y se fundamenta en la gravedad de los hechos, la conmoción social generada y la incompatibilidad de dichas acciones con los valores institucionales. El club reafirma su compromiso con los derechos humanos, la igualdad y la lucha contra la violencia de género, principios consagrados en su Estatuto Social y Protocolo contra la Violencia de Género.

Asimismo, expresa su solidaridad a la familia de la víctima y aclara que Barrelier nunca desempeñó funciones dentro de la entidad. La institución subraya que no retrocederá en la defensa de sus valores tras 107 años de historia





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