Instituto busca victoria contra San José de Mendoza en la Liga Femenina

El entrenador Rubén Jaime analiza el margen de crecimiento de Gloriosas ante el choque clave del viernes contra San José de Mendoza en el torneo Apertura.

El equipo femenino de baloncesto de Instituto enfrenta este viernes un desafío crucial para recuperar la senda del triunfo dentro del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina. El plantel de las Gloriosas recibirá a San José de Mendoza en el estadio Ángel Sandrín de Alta Córdoba a partir de las 20:30 horas. Este encuentro representa la quinta presentación del equipo cordobés en la competencia y tiene como objetivo inmediato alejarse de la zona de riesgo mientras se acerca al escalafón de punteras de la Zona A.

Contexto actual y clasificación deportiva

Instituto se encuentra en la cuarta posición de su zona, acumulando un registro de dos victorias y dos derrotas hasta el momento. Las triunfos llegaron ante Hindú con un marcador de 65-53 y frente a Chañares con un contundente 78-66. Sin embargo, los reveses sufridos ante Rocamora (61-68) y el último lunes ante el propio Hindú (56-68) han dejado al equipo con la necesidad de mejorar su consistencia. Su rival directo, San José de Mendoza, también suma un balance de dos triunfos y dos pérdidas, lo que convierte este duelo en un verdadero partido por el posicionamiento estratégico.

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Análisis táctico y preparación del cuerpo técnico

El entrenador Rubén Jaime ha trabajado intensamente en los últimos tres días para corregir los errores detectados durante la caída ante el equipo de La Catedral. El cuerpo técnico se enfocó en ajustar detalles que impidieron sostener el rendimiento y que fueron determinantes en el cierre del encuentro anterior. El objetivo es aprender de lo sucedido para fortalecer la identidad del equipo. Tras realizar movimientos en cancha, practicar lanzamientos y analizar conceptos defensivos, el director técnico manifestó su confianza en presentar una versión más competitiva y cohesionada frente al rival mendocino.

Evolución del plantel y oportunidades de mejora

Aunque Jaime considera prematuro evaluar la madurez final del squad, reconoce que la dinámica de la Liga Nacional Femenina exige acelerar los procesos de adaptación. El equipo ha consolidado situaciones ofensivas en el juego estacionado y ha encontrado solidez en el juego interior, con figuras clave como Sosa, Tribouley y Villar como referencias fundamentales. Además, se ha puesto énfasis en mejorar la fluidez en el perímetro y la capacidad de correr la cancha en las transiciones rápidas. El estratega puntaltense afirma explícitamente que existe un margen de crecimiento significativo y que la intención es seguir evolucionando sin perder de vista la alta competitividad que requiere cada partido del calendario.

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Perfil táctico del rival y desafíos del torneo

San José de Mendoza llega al duelo con una identidad defensiva muy marcada, posicionándose como uno de los mejores equipos de la Zona Norte en ese aspecto táctico. Aunque no basa su fortaleza en un alto volumen ofensivo, su capacidad para controlar los partidos y defender con intensidad lo convierte en un rival exigente. En el contexto general del torneo, Jaime observa una liga muy pareja en sus tres zonas. La pelea por los primeros lugares permanece abierta, y la última doble fecha de diciembre será determinante para establecer las clasificaciones definitivas. Desde Instituto, el objetivo es llegar a las fases de definición en condiciones de competir de igual a igual con los mejores equipos de las zonas Centro y Sur.

Calendario de otros equipos de la región

El panorama del baloncesto femenino en la región presenta otras jornadas importantes que complementan el escenario de la liga. Hindú Club, dirigido por Renato Novatti, regresará a la acción el próximo sábado en La Catedral ante San José de Mendoza, con un récord actual de cuatro victorias y dos derrotas tras superar a Instituto el pasado lunes por 68-56. Por otra parte, Deportivo Chañares, bajo la dirección de Gabriel Ferreyra, volverá al play de juego el próximo martes a las 21:00 en James Craik. El equipo mendocino logró recién su primera victoria del torneo el pasado domingo, goleando a Sociedad Española por 79-33 en San Luis, dejando su registro actual en una victoria y cinco derrotas.