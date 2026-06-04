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Instituto Atlético Central Córdoba expulsa al socio Claudio Barrelier

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Instituto Atlético Central Córdoba expulsa al socio Claudio Barrelier
Instituto Atlético Central CórdobaClaudio BarrelierFemicidio
📆6/4/2026 8:37 PM
📰DiarioOle
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El club Instituto Atlético Central Córdoba tomó la decisión de expulsar al socio Claudio Barrelier debido a su imputación por el femicidio de la adolescente de 14 años Agostina Vega. La institución reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad.

El club Instituto Atlético Central Córdoba expulsó al socio Claudio Barrelier debido a su imputación por el femicidio de la adolescente de 14 años Agostina Vega .

La decisión se tomó después de que el Tribunal de Convivencia de la institución analizara los antecedentes del caso y determinara la expulsión de Barrelier de los registros sociales del club. La institución reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad y la convivencia democrática, y expresó su solidaridad con la familia y amigos de la víctima.

El club también rechazó toda forma de violencia y renovó su compromiso con la promoción del respeto, la igualdad y la dignidad humana

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Instituto Atlético Central Córdoba Claudio Barrelier Femicidio Agostina Vega Expulsión

 

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