Instituto Atlético Central Córdoba expulsa al socio Claudio Barrelier

El club Instituto Atlético Central Córdoba tomó la decisión de expulsar al socio Claudio Barrelier debido a su imputación por el femicidio de la adolescente de 14 años Agostina Vega. La institución reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad.

El club Instituto Atlético Central Córdoba expulsó al socio Claudio Barrelier debido a su imputación por el femicidio de la adolescente de 14 años Agostina Vega .

La decisión se tomó después de que el Tribunal de Convivencia de la institución analizara los antecedentes del caso y determinara la expulsión de Barrelier de los registros sociales del club. La institución reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad y la convivencia democrática, y expresó su solidaridad con la familia y amigos de la víctima.

El club también rechazó toda forma de violencia y renovó su compromiso con la promoción del respeto, la igualdad y la dignidad humana





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