Insólita condena en La Pampa: multa y prohibición de acercamiento por fotografiar a una vecina desnuda

Un hombre fue sancionado con una multa de 360.000 pesos y seis meses de prohibición de acercamiento por obtener una fotografía de su vecina mientras se bañaba. El juez reconoció violencia digital de género pero argumentó que no constituye delito penal.

En un fallo que ha generado controversia en La Pampa , un hombre identificado como Morales fue condenado por obtener una fotografía de su vecina mientras se bañaba, utilizando su teléfono celular.

El hecho ocurrió hace menos de un mes, cuando el acusado colocó su dispositivo en el ventiluz del baño de la víctima e intentó filmarla, aunque según su declaración solo logró sacar una foto. Durante el proceso judicial, Morales admitió su responsabilidad y expresó arrepentimiento, además de confirmar que no difundió ni compartió la imagen con terceros.

Sin embargo, la defensa de la víctima y las organizaciones de derechos de las mujeres consideran que la sanción impuesta es insuficiente frente a la gravedad de la acción. El juez a cargo, Boga Doyhenard, determinó que la conducta de Morales no constituye un delito penal, sino una contravención, según el artículo 96, inciso 3° del Código Contravencional de La Pampa. Este artículo sanciona a quienes causen molestias o perturbaciones en ámbitos privados.

La condena incluyó una multa de 360.000 pesos, la prohibición de contacto con la damnificada por seis meses, una amonestación para que no repita la conducta y el decomiso del celular utilizado. En los fundamentos, el juez destacó que la acción del imputado no fue una simple molestia, sino que existió una violencia digital de género, ya que la víctima se encontraba en un espacio de máxima privacidad y el acusado utilizó medios especialmente preparados para superar barreras físicas.

Además, señaló que este tipo de conductas atentan contra la integridad, dignidad, identidad y libertad de las mujeres, especialmente cuando se obtienen o difunden imágenes íntimas sin su consentimiento. A pesar de reconocer la gravedad de la invasión a la privacidad, el magistrado consideró que la sanción actual es la máxima permitida por la legislación contravencional pampeana, y sugirió que sería conveniente una reforma al Código Contravencional para incluir una norma específica que sancione la obtención de fotografías o videos sin consentimiento.

El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de tipificar como delito penal la captación de imágenes íntimas sin autorización, y ha puesto en evidencia las limitaciones legales para proteger a las víctimas de violencia digital de género. Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han calificado el fallo como insólito y han instado a las autoridades a fortalecer el marco legal para prevenir y castigar adecuadamente este tipo de agresiones, que constituyen una invasión a la privacidad y pueden ser el paso previo a delitos más graves.

La víctima, por su parte, ha manifestado su decepción ante una condena que considera simbólica y que no refleja el daño sufrido





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