Insúa revela una pelea con Riquelme en Boca: 'Yo lo hice bien, Román'

El lateral Nicolás Insúa rememoró un tenso cruce con Juan Román Riquelme durante un partido contra Tigre en 2014, cuando aún era un joven jugador de Boca Juniors. La discusión se produjo por una decisión táctica en el campo de juego y continuó en el vestuario, pero no afectó la relación profesional entre ambos.

Nicolás Insúa , el experimentado lateral, ha desenterrado una anécdota reveladora de su época como joven promesa en Boca Juniors , involucrando directamente a Juan Román Riquelme , la actual figura presidencial del club.

La historia, narrada con una sonrisa nostálgica, se remonta a un partido crucial contra Tigre en el año 2014. Insúa, en ese entonces un jugador en ascenso, relató un momento de tensión en el campo de juego que desencadenó una confrontación inesperada con el ídolo xeneize en el vestuario. El incidente, lejos de ser un obstáculo insuperable, se convirtió en una experiencia formativa que marcó su trayectoria profesional.

Según el relato de Insúa, la chispa que encendió la discusión se produjo durante el primer tiempo del encuentro contra Tigre. El joven lateral, impulsado por su velocidad y desborde, se animó a desafiar las indicaciones tácticas de Riquelme en una jugada ofensiva. Insúa recuerda haber superado a su marcador en velocidad y haber optado por un ataque directo, una decisión que no fue del agrado del experimentado mediocampista. La reacción de Riquelme fue inmediata y contundente.

'No me hagas eso, pibe', le espetó el entonces capitán de Boca, mostrando su desacuerdo con la iniciativa del joven jugador. Insúa, lejos de amilanarse, respondió con firmeza, argumentando su decisión y defendiendo su criterio futbolístico.

'Yo lo hice bien, Román', replicó el lateral, dejando atónito al ídolo, quien no se quedó callado y continuó la discusión con vehemencia. El intercambio de palabras se intensificó, generando un ambiente de tensión palpable en el vestuario durante el entretiempo. A pesar de la acalorada discusión, ambos jugadores mantuvieron la compostura y evitaron que el conflicto escalara a mayores.

Lo sorprendente de esta anécdota es que, a pesar del altercado, tanto Insúa como Riquelme completaron el partido en su totalidad. La disputa no afectó el rendimiento de ninguno de los dos, y ambos demostraron profesionalismo y compromiso con el equipo. De hecho, Insúa continuó jugando con regularidad durante todo ese año, ganando cada vez más protagonismo en el esquema táctico de Boca.

Su desempeño fue tal que, a finales de ese año, recibió una tentadora oferta del Udinese, un club de la Serie A italiana. Insúa no dudó en dar el salto al fútbol europeo, donde desarrolló casi toda su carrera profesional. Mientras tanto, Román Riquelme decidió emprender un nuevo camino, fichando por Argentinos Juniors en julio del año siguiente. La anécdota, más allá de su carácter anecdótico, revela la personalidad fuerte y el carácter competitivo de ambos futbolistas.

Riquelme, conocido por su exigencia y liderazgo, no dudaba en confrontar a sus compañeros para exigirles el máximo rendimiento. Insúa, por su parte, demostró valentía y convicción al defender sus ideas frente a una figura tan influyente como Riquelme. La historia sirve como un testimonio de una época dorada en Boca Juniors, marcada por la pasión, el talento y la rivalidad sana entre sus jugadores





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