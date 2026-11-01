Inocentes por asociación ilícita y estafas en causa por regularización societaria

La Justicia absuelve a los imputados de asociación ilícita y estafas en una compleja causa por regularización societaria y uso de incapacitados, con una condena menor por falsedad.

La Justicia argentina declaró inocentes a un grupo de imputados de los cargos de asociación ilícita, estafas y otros delitos relacionados en una causa judicial que investigaba el proceso de regularización de una sociedad constituida en la década de 1950. Esta sociedad estaba cumpliendo su plazo de vigencia y el caso involucraba la disputa por el control accionario y la propiedad de terrenos, culminando con la absolución de todos los acusados salvo uno, quien recibió una pena suspendida.

Contexto de la causa y los hechos investigados

La investigación se centraba en un proceso de regularización societaria que se desarrolló a finales de la década de 1990. La sospecha judicial inicial era que una parte del grupo acusado, que era accionista de la empresa, se habría aprovechado de la incapacidad de la otra parte para quedarse con el capital mayoritario. Posteriormente, se habrían regularizado la situación de la sociedad y vendido una porción de lotes a otra parte del grupo imputado, generando un complejo entramado de transferencias de propiedad.

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El núcleo de la acusación se vinculaba con una porción de alrededor de 500 lotes que, en parte, fueron cedidos a quienes desarrollaron luego la Estancia Santa Lucía. La Fiscalía sostenía que se había producido un aprovechamiento indebido de la situación de vulnerabilidad de una persona, lo que habría derivado en todos los demás delitos atribuidos a los acusados a lo largo del extenso proceso legal.

Evidencia médica y capacidad del accionista

La acusación principal se basaba en la afirmación de que el principal accionista no estaba en pleno uso de sus capacidades mentales debido a una enfermedad mental degenerativa. Las pruebas periciales médicas, testimoniales de familiares y allegados, y conductuales documentales fueron centrales para la defensa del Ministerio Público. Entre las primeras pruebas, las más importantes fueron el certificado de un médico neurólogo, una pericia psiquiátrica forense y un informe de un médico forense que detallaban el estado de salud del paciente.

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Según la versión de la acusación, desde 1999 el hombre presentaba un deterioro cognitivo producto del Alzheimer que le impedía tener una capacidad plena para realizar actos de la vida civil. Gavier, el fiscal o juez a cargo, entendió que los imputados conocían esa situación vulnerable y la utilizaron a su favor para hacerlo firmar poderes, actas y documentos societarios falsos o perjudiciales con el fin de apoderarse de su patrimonio accionario.

Se alegó que lograron cederles el control total de la empresa y apartar a su propia familia y herederos de la sociedad. También se les atribuyó la creación de documentos de compra y venta falsos para apropiarse de gran parte de los lotes ubicados en la zona objeto de disputa, todo ello en medio de un proceso de regularización que habría beneficiado a los imputados de distintas maneras, ya sea para obtener el control empresarial o para adquirir bienes inmuebles.

La defensa y la absolución final

Durante el proceso legal, los imputados negaron los hechos. Algunos sostuvieron haber actuado de buena fe y otros afirmaron haber confiado en documentación societaria aparentemente regular. La defensa, encabezada por los abogados Facundo Amoedo y Héctor Osvaldo Baccino, buscó demostrar que no existió falsedad ideológica, ni asociación ilícita y que los involucrados en la compra habían solicitado informes notariales y contratado escribanos.

La estrategia defensiva argumentó que los escribanos a su vez habían pedido informes al Registro de Propiedad de Córdoba y a la Inspección de Personas Jurídicas. También presentaron que quienes vendían tenían los libros históricos de la sociedad y escrituras de compra-venta históricas. Amoedo sostuvo que la documentación estaba completa y no había ningún motivo para sospechar de la legalidad de las transacciones realizadas.

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Chequeos finales y veredicto judicial

Los argumentos principales de la defensa se centraron en probar que el accionista mayoritario no estaba incapacitado y que, en consecuencia, no hubo aprovechamiento alguno de su situación. La prueba incorporada durante la investigación evidenciaba, según la postura defensiva, que esta persona dispuso de sus acciones con plena capacidad cognitiva. La sospecha se sostuvo a partir de comprobar que la víctima realizó múltiples actos jurídicos ante escribanos con posterioridad a los presuntos hechos delictivos.

Uno de los escribanos que intervino en las audiencias manifestó que durante casi dos años antes de fallecer la víctima acudió a tres escribanías distintas y otorgó siete actos jurídicos diferentes. Estos actos incluían disponer del patrimonio, otorgar poderes y revocar otros, lo que demostraba su lucidez al momento de realizar las transacciones disputadas. Finalmente, solo uno fue condenado a tres años de prisión en suspenso por falsedad ideológica, confirmando la absolución general del grupo por los cargos graves de asociación ilícita y estafa.