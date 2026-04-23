Inocencia Fiscal: Detalles del Régimen para Regularizar Ahorros No Declarados

La tributarista Fernanda Laiún explica los alcances de la ley de inocencia fiscal, que busca facilitar la regularización de activos no declarados y ofrecer alivio a los contribuyentes cumplidores, simplificando el proceso de declaración y reduciendo la litigiosidad fiscal.

La experta en tributación, Fernanda Laiún , ha detallado exhaustivamente el alcance del nuevo régimen de 'inocencia fiscal', una iniciativa gubernamental diseñada para regularizar activos no declarados y ofrecer un alivio significativo a los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones fiscales.

En un contexto económico donde el gobierno busca incentivar la repatriación de capitales, comúnmente conocidos como los 'dólares en el colchón', esta ley representa un cambio paradigmático en la forma en que se aborda la declaración de impuestos y la revisión de patrimonios. Laiún explicó que, históricamente, el impuesto sobre los bienes personales ha creado un incentivo perverso para la salida de capitales del sistema financiero.

Esta situación generó un constante drenaje de fondos que, en su momento, ya habían sido gravados con impuestos, incentivando a los contribuyentes a buscar refugio en activos fuera del sistema formal. La nueva ley busca revertir esta tendencia, ofreciendo una vía legal y atractiva para que los ahorros no declarados ingresen al circuito económico formal, contribuyendo así a la transparencia y al crecimiento económico.

El objetivo principal es simplificar el proceso de declaración y reducir la litigiosidad fiscal, fomentando una relación de mayor confianza entre el fisco y los contribuyentes. La clave de este nuevo enfoque reside en la confianza depositada en el contribuyente, priorizando el flujo de ingresos y gastos sobre el análisis exhaustivo del patrimonio acumulado.

El beneficio central que ofrece la ley de inocencia fiscal radica en la protección que brinda al contribuyente que presenta una declaración jurada correcta y completa para el año 2025. Esta declaración debe incluir todos los ingresos y gastos de manera precisa y sin inconsistencias, y debe ser presentada dentro del plazo establecido. Si se cumplen estos requisitos, el fisco se compromete a no reabrir esa declaración, salvo que se detecten inconsistencias relevantes.

Incluso en el caso de que se identifiquen diferencias, estas no podrán superar el 15% del monto declarado, lo que proporciona una considerable seguridad jurídica al contribuyente. Además, este esquema genera un efecto retroactivo significativo, ya que el fisco no podrá revisar las declaraciones correspondientes a los años 2023 y 2024. Esto crea una especie de 'tapón' de tres años, protegiendo al contribuyente de posibles auditorías y reclamos fiscales por períodos anteriores.

La simplificación del proceso de declaración es otro aspecto fundamental de la ley. El contribuyente solo está obligado a declarar sus ingresos y gastos, sin necesidad de detallar su patrimonio o consumo. Esta medida facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y abre la puerta a la regularización indirecta de activos que no habían sido declarados previamente.

Laiún enfatizó que este enfoque se basa en una mayor confianza hacia el contribuyente, donde el foco principal está en el flujo de ingresos y no en el stock de riqueza acumulada. Sin embargo, también advirtió que esta flexibilidad tiene límites, y que montos desproporcionados podrían activar controles por otras vías, como investigaciones por lavado de dinero o evasión fiscal.

En cuanto a la seguridad jurídica del nuevo régimen, Laiún lo calificó como más sólido que los blanqueos anteriores, lo que podría generar una mayor confianza entre los contribuyentes. Esta mayor solidez se basa en la claridad de las normas y en la protección que brinda al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, reconoció que el tope de beneficios previos, como los USD 100.000 sin penalidad, podría resultar insuficiente para grandes patrimonios. En este sentido, señaló que este tipo de medidas suelen repetirse en la historia económica argentina, adaptándose a las circunstancias cambiantes y a las necesidades del momento. La ley de inocencia fiscal busca, en definitiva, equilibrar dos objetivos fundamentales: ampliar la base tributaria y reducir la litigiosidad fiscal.

Al ofrecer una vía legal y atractiva para la regularización de activos no declarados, se espera que más contribuyentes se incorporen al sistema formal, aumentando así la recaudación impositiva. Al mismo tiempo, al simplificar el proceso de declaración y reducir la posibilidad de auditorías y reclamos fiscales, se busca disminuir la conflictividad entre el fisco y los contribuyentes, fomentando una relación de mayor confianza y colaboración.

Como resumió Laiún, la ley implica que, si el contribuyente declara correctamente sus ingresos y gastos, el fisco 'cerrará los ojos' y permitirá que su patrimonio se mueva sin necesidad de explicaciones adicionales. Esta nueva perspectiva representa un cambio significativo en la política fiscal argentina, con el potencial de generar un impacto positivo en la economía y en la relación entre el Estado y los ciudadanos





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