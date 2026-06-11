La medida busca incentivar la regularización de fondos para reactivar la economía y ha llevado a la caída de 5.445 causas en el fuero Penal Económico. La Justicia debe guiarse por la ley penal más benigna, con la aplicación retroactiva, aunque los hechos hayan ocurrido antes del cambio legal.

Inocencia Fiscal : 87% de las causas judiciales por evasión impositiva se cayeron por los beneficios de la ley Desde la sanción de la norma en diciembre, se cerraron 5.445 y se mantienen 814 en el fuero Penal Económico.

La Justicia debe guiarse por la ley penal más benigna, con la aplicación retroactiva, aunque los hechos hayan ocurrido antes del cambio legal.y que alcanzan a los involucrados que estaban siendo investigados por incumplimientos a la Ley Penal Tributaria por delitos fiscales, aduaneros y de la seguridad social desde antes de la entrada en vigencia de la ley.por evadir el pago de impuestos en los tres niveles del Estado, además del aprovechamiento indebido de subsidios y la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, entre otras maniobras. Así, desde la sanción en diciembre de la norma que busca incentivar la regularización de fondos para reactivar la economía,en base a la última actualización de los datos oficiales.

De un total de 6.259 que se tramitaban en el fuero Penal Económico al momento de la sanción de la ley a fin de año,$ 100 milloneslas causas que contemplaban cifras menores a estos umbrales quedaron inmediatamente sin efecto , considerando las nuevas condiciones de punibilidad que se fijaron y que la Justicia debe guiarse por la ley penal más benigna, con la aplicación retroactiva para el imputado, aunque los hechos hayan sucedido antes de la modificación legal.

En ese sentido, se siguieron los lineamientos de ARCA, que estipuló un cambio de enfoque en materia de política criminal, que ahora busca concentrar los recursos de la administración pública en los aunque las causas quedaron sin efecto desde el punto de vista penal, eso no exime al fisco de reclamar intereses desde la fecha de vencimiento de la obligación tributaria hasta la fecha de pago, ni tampoco de la multa por defraudación, que puede llegar al Por la aplicación retroactiva de Inocencia Fiscal, esta semana, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la defensa de un, respectivamente, montos que bajo el régimen anterior, quedaban alcanzados por el derecho penal tributario.

Por el cambio, se le otorgó finalmente el sobreseimiento. Un caso resonante fue el de Lázaro Báez, sus hijos y otras 11 personas relacionadas a él, en el que estaban involucrados por evasión de IVA y Ganancias entre 2010 y 2014. Alberto Sami





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