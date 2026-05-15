Innovador electrodoméstico con sistema de convección y 18 programas automáticos preestablecidos

Este horno inteligente HAF-SO30LBK, que incluye una función de freidora de aire, se comercializa en el mercado argentino a un precio aproximado de $ 306.900 en tiendas especializadas de electrodomésticos y plataformas de comercio electrónico. La marca HDC también planea lanzar una línea de accesorios para el horno smart, incluyendo moldes y utensilios de cocina diseñados para maximizar su funcionalidad y versatilidad.

Este innovador electrodoméstico cocina las comidas de múltiples maneras (foto: archivo). , concebido para cocinar sin grasa adicional y con la máxima eficiencia energética. Su sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme, asegurando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, lo que resulta ideal para recetas caseras con un acabado de nivel profesional.

Además, su puerta de 5 capas con doble vidrio garantiza un máximo rendimiento energético y permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo desde una gran pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos preestablecidos. Una de sus características más sobresalientes es la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción simultáneamente, lo que resulta ideal para obtener resultados precisos y profesionales





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