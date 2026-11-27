Ingvar Jónsson, arquero de Islandia homenajeado por la Selección Argentina antes de su amistoso, falleció a los 37 años tras combatir cáncer, conmocionando al fútbol mundial.

La comunidad futbolística internacional enfrenta una profunda tristeza tras confirmar la muerte de Ingvar Jónsson, histórico guardameta de la Selección de Islandia. El exportero falleció a la edad de 37 años tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, un evento que ha dejado al mundo del deporte en estado de duelo.

Confirmación oficial de la federación islandesa

La Federación Islandesa de Fútbol fue la primera institución en anunciar oficialmente el fallecimiento del talentoso portero. En su comunicado, la entidad confirmó que Jónsson había sido sometido recientemente a un tratamiento de quimioterapia, el cual finalmente no pudo detener el avance de la enfermedad que aquejaba a su cuerpo.

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La federación utilizó este mensaje para recordar la trayectoria del jugador en diversos clubes europeos, destacando su paso por formaciones como Njar Nvík, Stjarnan y Víkingur Reykjavik en su país natal. También se hizo mención a su experiencia en el extranjero, jugando en equipos noruegos como Start, Sandnes Ulf y Sandefjord, además de su etapa en el Viborg de Dinamarca.

Homenaje previo a Argentina y legado deportivo

La lucha de Jónsson contra la enfermedad había ganado visibilidad internacional en junio, cuando la Selección de Islandia disputó un partido amistoso contra la Selección Argentina en Estados Unidos. Antes del encuentro, el conjunto nórdico realizó un emotivo homenaje al exguardameta, recordando públicamente su valiente batalla para enviarle un mensaje de apoyo.

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Este gesto solidario fue una muestra del respeto mutuo entre ambas selecciones, y las imágenes de los jugadores islandeses posando con su camiseta en honor a Jónsson se convirtieron en un símbolo de unidad. El amistoso previo al Mundial sirvió como escenario para que el mundo del fútbol reconociera la fortaleza del deportista islandés.

Trayectoria destacada en clubes y selección

Ingvar Jónsson dejó una huella imborrable en su carrera deportiva, acumulado ocho partidos con la selección mayor de Islandia. Además, participó en representaciones con las categorías Sub 21 y Sub 19, demostrando su compromiso y talento desde las divisiones inferiores hasta el máximo nivel.

A nivel de clubes, su paso por Víkingur fue especialmente brillante, donde alzó cuatro torneos locales y tres copas nacionales. Su desempeño fue fundamental para el éxito del equipo en esas competiciones, consolidándose como una figura clave en el escudo de la formación de Reikiavik durante sus años de actividad.

Hitos históricos y memoria perdurable

La carrera de Jónsson se enmarca en una época dorada del fútbol islandés, que logró alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa 2016. Este logro histórico incluyó la famosa eliminación de Inglaterra, una victoria que sigue siendo muy recordada hasta el día de hoy antes de caer finalmente ante el local, Francia.

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La temprana partida de Ingvar Jónsson no solo representa una pérdida personal para su familia y amigos, sino también un vacío significativo para el deporte islandés. Su legado perdurará a través de los títulos conquistados, las selecciones nacionales que vistió y la solidaridad mostrada por colegas de todo el mundo, incluyendo la Selección Argentina.