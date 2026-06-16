Inglaterra vs Croacia: Conocé todo lo que debés saber sobre el duelo que inicia a las 17:00

El partido entre Inglaterra y Croacia es uno de los más esperados de la Copa del Mundo 2026. Los dos equipos se enfrentarán por la primera fecha del Grupo L, con una alineación de estrellas en ambos lados. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más detalles sobre el cotejo.

Este miércoles en el Dallas Stadium, los Tres Leones y los Vatreni se enfrentan por la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026.

Inglaterra y Croacia jugarán este miércoles desde las 17.00 en el Dallas Stadium, por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Los Tres Leones y los croatas comienzan su aventura en Norteamérica con uno de los mejores partidos de la fase de grupos. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más detalles sobre el cotejo de la zona donde también están Ghana y Panamá.

El combinado inglés ganó sus dos partidos amistosos frente a rivales flojos y espera dar un golpe de autoridad contra un complicado oponente que lo termine de posicionar como uno de los candidatos a quedarse con el título. Antes del debut, le ganó 1-0 a Nueva Zelanda y 3-0 a Costa Rica.

Luego de dos actuaciones históricas conformando el podio de Rusia 2018 y Qatar 2022, los croatas despiden una generación dorada histórica y llegan a la cita en pleno recambio, con caras nuevas y otras que jugarán su último Mundial. Sus partidos previos a la Copa del Mundo fueron derrota 2-0 con Bélgica y victoria 2-1 contra Eslovenia. Los entrenadores de Inglaterra y Croacia han confirmado sus alineaciones para el partido.

Jordan Pickford será el guardameta titular para los Tres Leones, mientras que Dominik Livaković ocupará el puesto en el arco para los Vatreni. Los dos equipos también han confirmado sus formaciones ofensivas, con Bukayo Saka y Harry Kane liderando el ataque inglés, y Andrej Kramarić y Petar Sučić haciendo lo mismo para los croatas. El partido se jugará en el Dallas Stadium, un estadio con una capacidad de 65.000 espectadores.

El partido será transmitido en vivo en varios canales de televisión y streaming en todo el mundo. Los aficionados pueden comprar boletos para asistir al partido en persona, o verlo en vivo en casa. Los Tres Leones y los Vatreni están listos para dar vida a la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026





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