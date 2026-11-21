La Rosa logró su mayor victoria histórica contra los All Blacks por 37-12 en Twickenham, consolidando su segundo puesto en el hemisferio norte.

Inglaterra firmó una de las victorias más contundentes de su historia reciente al derrotar a Nueva Zelanda por 37-12 en Twickenham, lo que le permite mantener sus esperanzas vivas de disputar la gran final del Nations Championship bajo el liderazgo del seleccionador Steve Borthwick.

Récord histórico en Twickenham

La Rosa estableció un nuevo récord en el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones al imponerse con una diferencia de 25 puntos, marcando la mayor brecha registrada hasta la fecha en este enfrentamiento entre la selección inglesa y los All Blacks en suelo británico.

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Dominio total en el campo

Henry Slade abrió el marcador a los cinco minutos, seguido de ensayos de Jack van Poortvliet y Ben Earl que sellaron un 19-0 al descanso, aunque Ethan de Groot descontó antes del intervalo.

Tercer tiempo de dominio inglés

Ollie Chessum sumó el cuarto try para asegurar el punto bonus, mientras Marcus Smith completó la cuenta con dos penales tras la reapertura del juego, neutralizando cualquier intento de reacción de Nueva Zelanda liderado por Beauden Barrett.

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Consecuencias para la clasificación

Con este triunfo, Inglaterra asegura el segundo puesto en la tabla del hemisferio norte con 25 puntos, dependiendo ahora de que Francia no venza a Los Pumas con punto bonus para clasificarse a la final del torneo.

Reconocimiento individual destacado

Ben Earl fue nombrado el mejor jugador del partido por su impacto decisivo en ambos lados del campo, mientras que la selección inglesa confirmó su estatus como una de las potencias dominantes del rugby mundial actual.