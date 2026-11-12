Inglaterra vence a Croacia y lidera el grupo A de la Liga de Naciones

Harry Kane marca y England derrota a Croacia en Wembley para liderar la Liga de Naciones, asegurando su pase a cuartos de final.

La selección de Inglaterra consolidó su dominio en el Grupo A de la Liga de Naciones al derrotar a Croacia en el estadio de Wembley, un triunfo que le permite ceñirse el liderato y asegurar su clasificación a la fase final del torneo con nueve puntos acumulados. El equipo dirigido por Gareth Southgate demostró superioridad táctica y física desde el pitido inicial, controlando la posesión del esférico y imponiendo su ritmo en campo rival para cerrar el ciclo de esta fase de grupos con autoridad y margen de sobra.

Goles de Jackson y Kane sellan la victoria local

Enrique Jackson abrió el marcador a los 24 minutos aprovechando un centro picado enviado por Jude Bellingham y resolviendo con el exterior del pie ante la indefensión del portero croata Dominik Livakovivó, quien no pudo reaccionar ante el disparo raso que se coló bajo los palos. Aunque el gol no modificó drásticamente la dinámica inicial, Inglaterra mantuvo la presión constante mientras Croacia padecía para generar oportunidades claras en los últimos metros del campo. No obstante, los visitantes lograron restar distancia a los 59 minutos cuando un despeje fallido de Jarell Quansah derivó en una oportunidad clara para Josko Gvardiol, quien ajustó el 1-1 y devolvió la ilusión a su selección ante la crítica defensa inglesa.

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El penalti controversial y el homenaje a Harry Kane

Croacia empató y recuperó terreno momentáneamente, pero Inglaterra volvió a tomar la ventaja desde los doce pasos tras una infracción de Martin Smolcic sobre Quansah dentro del área penal. Harry Kane transformó la falta con calma y precisíon, añadiendo un gol especial a su palmarés en una noche donde Wembley le dedicó un enorme tifo de bienvenida y el atacante exhibió el premio de goleador máximo ante la afición local. El delantero del Chelsea, quien mantiene su estatus como artífice clave, mostró madurez y experiencia para dirigir el ataque y asegurar que los tres puntos no se le escaparan a pesar de la resistencia balcánica.

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Oportunidades fallidas y cierre del partido

En el tramo final, los locales tuvieron la oportunidad de ampliar la diferencia significativamente cuando James Garnier se encontraba en disposición de marcar tras una asistencia precisa de Bellingham, aunque el desenlace no fue tan favorable como esperaban los anfitriones. Por su parte, Croacia también tuvo su chance para empatar en tiempo de descuento cuando Ante Budimir conectó un cabezazo en el segundo palo, pero la pelota se fue por encima del travesaño sin dirección clara, sellando definitivamente el resultado a favor de los Tres Leones. El partido terminó con la sensación de que Inglaterra controló los tempos clave, aunque Croacia demostró que no se rinde fácilmente ante un rival directo por el liderato.

Proyecciones y enfrentamiento decisivo contra España

Ahora, los Tres Leones buscarán quedarse con el liderazgo absoluto del grupo en la próxima jornada ante España, un enfrentamiento que ya tenía garantizado su lugar entre los ocho mejores equipos. Los espñoles habían conseguido la clasificación en la fecha anterior y llegaban con puntaje ideal, tras ganar sus cuatro partidos previos, lo que convierte a este duelo en el choque más esperado del grupo. La selección inglesa debe mantener su récord de solidez defensiva y aprovechar su factor local para asegurar el primer puesto y definir su destino en esta edición de la Liga de Naciones contra uno de los favoritos para el torneo.