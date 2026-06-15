La selección de Inglaterra busca replicar un aspecto positivo de la selección argentina para apuntarse como seria candidata al título del Mundial 2026.

La selección de Inglaterra se inspira en la Albiceleste para apuntarse como seria candidata al título del Mundial 2026 . El defensor Dan Burn, de Newcastle United, destacó que su equipo quiere replicar un aspecto positivo de la selección argentina , que es la rivalidad deportiva entre Argentina e Inglaterra .

Burn también mencionó que la selección argentina ha influido en su visión y que están tratando de crear un ambiente similar en su equipo. Sin embargo, Burn también destacó una diferencia clave entre su equipo y la selección argentina: en Inglaterra, los jugadores no se ven durante largos períodos de tiempo y las conversaciones suelen ser superficiales. A diferencia de la Albiceleste, que tiene vínculos muy fuertes entre sus jugadores.

La selección de Inglaterra se estrenará el miércoles 17 de junio y cerrará el Grupo L ante Panamá el sábado 27 de junio. Mientras tanto, el equipo europeo ultima detalles para el Mundial 2026





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