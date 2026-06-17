Inglaterra derrota 4-2 a Croacia en un partido de alta tensión del Mundial 2026

Resumen del partido de fase de grupos del Mundial 2026 entre Inglaterra y Croacia, con victoria inglesa por 4-2. Destacan los dobletes de Harry Kane y los goles de Bellingham y Rashford, mientras Baturina y Musa anotaron para Croacia. Estadísticas de posesión y tiros al arco evidenciaron el dominio de Inglaterra.

En un emocionante encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 , la selección de Inglaterra se impuso a Croacia con un marcador final de 4 a 2.

El partido, disputado el 17 de junio de 2026, se caracterizó por un alto volumen de juego ofensivo por parte de los ingleses, que dominaron ampliamente la posesión del balón con un 53% contra un 47% de Croacia. En cuanto a las ocasiones claras, Inglaterra disparó 21 veces al arco, mientras que Croacia logró 10 tiros a puerta, reflejando la superioridad inglesa en el área rival.

A lo largo de los 90 minutos, no se registraron tarjetas rojas, aunque el elevado número de tiros sugiere un partido intenso y con varias aproximaciones peligrosas. Los goles para Inglaterra fueron anotados por Harry Kane, quien marcó en dos oportunidades (a los 11 y 41 minutos del primer tiempo), Jude Bellingham (1 minuto del segundo tiempo) y Marcus Rashford (39 minutos del segundo tiempo).

Por parte de Croacia, descontaron Martin Baturina (35 minutos del primer tiempo) y Petar Musa (49 minutos del primer tiempo). El primer tiempo fue particularmente movido, con Croacia logrando nivelar el marcador en dos ocasiones, aunque finalmente la potencia ofensiva de Inglaterra en la segunda mitad decantó la victoria. Con este resultado, Inglaterra suma una victoria crucial en su objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo, mientras Croacia deberá revertir la situación en sus próximos compromisos.

El próximo partido de Inglaterra será clave en su camino hacia la clasificación para los octavos de final del Mundial 2026





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