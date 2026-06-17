Inglaterra derrota 4-2 a Croacia en un debut vibrante por el Grupo L del Mundial 2026

La selección inglesa, con un doblete de Harry Kane, superó a Croacia en un partido lleno de goles y emociones. Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron la cuenta para los de Thomas Tuchel, mientras que Croacia nunca se rindió con goles de Baturina y Musa.

La selección de Inglaterra debutó con una victoria por 4-2 sobre Croacia en el Grupo L del Mundial 2026 , en un partido vibrante y lleno de emociones.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró un gran poder ofensivo para superar a un adversario difícil que nunca se rindió. Harry Kane, capitán inglés, anotó dos goles, mientras que los croatas respondieron con tantos de Martín Baturina y Musa. En la segunda mitad, Jude Bellingham restauró la ventaja inglesa con un gol a los 47 minutos, tras una asistencia de Elliot Anderson, y Marcus Rashford cerró el marcador definitivo 4-2 a los 85 minutos.

A pesar del triunfo, Inglaterra tuvo dificultades para controlar el mediocampo frente al juego organizado de Croacia, que creó numerous oportunidades de peligro cada vez que avanzaban al área rival. Este encuentro, marcado por la intensidad y el ida y vuelta, reafirma la competitividad del Grupo L, que continuará con el partido entre Ghana y Panamá el mismo miércoles





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