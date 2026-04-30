Informe revela irregularidades en la selección de candidatos judiciales en Argentina

Un análisis conjunto de ACIJ e INECIP denuncia saltos inexplicables en el orden de mérito de 12 candidatos y vínculos familiares con magistrados, generando dudas sobre la transparencia del proceso de selección en el Consejo de la Magistratura.

Según un informe conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), se detectaron irregularidades en el proceso de selección de candidatos para cargos judiciales en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El análisis revela que 12 de los 67 candidatos presentados registraron ascensos de más de 10 posiciones entre el orden de mérito inicial, basado en antecedentes y exámenes escritos, y la entrevista final, donde los miembros del Consejo tienen un amplio margen discrecional. Algunos candidatos experimentaron diferencias de hasta 32 lugares, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.

Además, se identificó que 7 de los postulados tienen vínculos familiares con magistrados o exmagistrados, lo que podría afectar la imparcialidad en la selección. Entre los candidatos que experimentaron saltos significativos en el orden de mérito se encuentran Nicolás Ramón Ceballos, María Verónica Michelli, Pablo Ezequiel Wilk, Diego Javier Souto, José Miguel Guerrero, Laura Wiszniacki, Juan Manuel Gaset Maisonave, Hugo Fabián Decaria, María Laura Ameri, Soledad Eugenia Mariño, Ezequiel Javier Sobrino Reig y Germán Augusto Degano.

Estos postulantes compiten por cargos en tribunales y juzgados de alta relevancia, como el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal, entre otros. La situación ha generado preocupación en organizaciones como ACIJ, Poder Ciudadano y el INECIP, que advierten sobre posibles acuerdos que podrían comprometer la independencia judicial.

El informe también destaca la desigualdad de género en las propuestas, con un 70% de hombres y solo un 30% de mujeres para los cargos en la justicia federal. Además, el 73% de los 67 pliegos enviados provienen de cargos dentro del Poder Judicial, como jueces, secretarios y prosecretarios, mientras que el 12% son de fiscalías, el 7% de la administración pública, el 4% de defensorías y el 3% del ejercicio liberal de la profesión.

Entre los candidatos del Poder Judicial, 14 son jueces de la Nación y 2 de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei tiene pendiente la renovación de más de un tercio de la Justicia, y aunque ya ha enviado 102 pliegos en 45 días, una cifra récord, se espera que el Senado ejerza un control riguroso sobre las candidaturas, especialmente en casos con dudas sobre la idoneidad e independencia de los postulados.

Esta semana, el Consejo de la Magistratura envió 17 ternas nuevas, y mañana se votarán dos propuestas para cubrir vacantes en la estratégica Cámara Federal porteña, donde se evaluarán ternas como la del juez federal de Tucumán Fernando Luis Poviña, la secretaria Agustina Inés Rodríguez y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, entre otros





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