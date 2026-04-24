Informe 'Punto de Partida 2027': Caída de Milei y Ascenso de la Oposición

Un nuevo informe revela un descenso significativo en la imagen del presidente Milei y un fortalecimiento de figuras opositoras como Kicillof, Grabois y Bregman, de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La encuesta muestra una creciente polarización y una crisis de lealtad en el electorado libertario.

Un reciente y exhaustivo informe de opinión pública nacional, denominado 'Punto de Partida 2027', arroja luz sobre un panorama electoral en constante transformación y revela una preocupante disminución en la popularidad del presidente Javier Milei , describiendo su trayectoria actual como un marcado 'tobogán descendente'.

La encuesta, realizada por la prestigiosa consultora CEOP Latam entre el 14 y el 27 de abril de 2026, abarcó una muestra representativa de 2.100 casos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, proporcionando una visión detallada y precisa del sentir popular de cara a las cruciales elecciones presidenciales de 2027. Los resultados del estudio evidencian una creciente ebullición política, con cambios significativos en la percepción de los principales actores del escenario político argentino.

El análisis del informe revela un contraste notable entre la situación actual del presidente Milei y el auge de figuras de la oposición. Tras haber experimentado momentos de gran popularidad, alcanzando niveles cercanos al 48% después de las elecciones legislativas de 2025, la imagen del mandatario ha sufrido un deterioro considerable. Actualmente, Milei registra un 34,5% de imagen positiva, contrastando fuertemente con un 63,3% de imagen negativa.

Este marcado 'mal humor social' se atribuye a una serie de factores interrelacionados, incluyendo una economía que se muestra reacia a despegar, la creciente presión sobre los ingresos familiares y el impacto negativo de recientes escándalos de corrupción, como los casos Libra, Andis y el protagonizado por Adorni. Estos incidentes han erosionado la capacidad del Gobierno para establecer una agenda política favorable y mantener el apoyo popular.

En contraposición, el ranking de líderes políticos muestra un cambio significativo en la percepción pública, con el surgimiento de nuevas figuras y el fortalecimiento de otras ya consolidadas. Axel Kicillof se destaca como el dirigente con la mejor imagen del país, obteniendo un 47,7% de aprobación, aunque aún con un 50,7% de desaprobación.

Juan Grabois y Myriam Bregman emergen como sorpresas del estudio, alcanzando un 45% y un 43,4% de imagen positiva respectivamente, consolidándose como referentes de una oposición joven y dinámica. Cristina Kirchner, por su parte, mantiene un sólido 42,5% de imagen positiva, reafirmando su papel como figura clave para la unidad del peronismo. Patricia Bullrich, al igual que Milei, experimenta un desgaste asociado a la gestión gubernamental, cayendo al 36,4% de imagen positiva, con un 61,1% de imagen negativa.

El informe de CEOP Latam subraya que las elecciones de 2027 ya se han convertido en un tema central en la agenda política nacional. Sin embargo, los datos de intención de voto plantean un desafío considerable para La Libertad Avanza, el partido político fundado por Milei.

El voto opositor se muestra cada vez más consolidado, con un 51,8% de los encuestados afirmando que 'seguro votará a la oposición', mientras que un 10% adicional se declara 'probable' que vote por un candidato opositor. Por otro lado, el núcleo duro de votantes de Milei se muestra debilitado, con solo un 22,1% asegurando que votará por el presidente, mientras que un 9,8% lo considera 'probable'.

El estudio revela una preocupante crisis de lealtad entre los votantes libertarios, ya que solo 6 de cada 10 personas que votaron por Milei en el balotaje de 2023 repetirían su elección en la actualidad. Un significativo 27% de sus antiguos votantes ya ha manifestado su intención de no volver a elegirlo. La polarización política se presenta como un factor determinante en este escenario, con una clara segmentación de los universos electorales.

Dentro del núcleo mileísta (el 31,9% que lo votaría), el Presidente conserva un altísimo 98% de imagen positiva. Sin embargo, en el segmento opositor, su imagen positiva es prácticamente inexistente (2,9%), mientras que Kicillof lidera este grupo con un contundente 74,9%.

Ante este panorama, el informe interpreta el reciente proyecto de reforma electoral presentado por el oficialismo al Congreso –que busca eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)– como una 'jugada arriesgada', cuyo objetivo sería recuperar la iniciativa política y privar a la oposición de un instrumento vital para resolver sus internas y consolidar la unidad que, según las encuestas, la posiciona como favorita para el próximo turno presidencial





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei Elecciones 2027 Encuesta CEOP Latam Axel Kicillof Oposición Polarización Imagen Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quilmes Rock anunció su regreso para abril de 2027: cómo comprar entradasArranca la preventa con precios definidos, pero sin line-up confirmado.

Read more »

Wall Street mantiene el “trade Argentina”, pero se impone la cautela de cara a 2027Fondos globales mantienen su exposición a deuda argentina en dólares, pero evitan aumentarla ante un menor margen de compresión de spreads y la falta de definiciones estructurales.

Read more »

La intimidad de la visita de Mauricio Macri a Paolo Rocca en su casa: qué dijeron de Milei y una pregunta incómoda para el 2027Las noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Eduardo Ibarra advirtió por el escenario electoral: “Hoy hay una situación de paridad”Eduardo Ibarra - El armado del oficialismo y la oposición para el 2027

Read more »

Punto por punto, cómo quedó la reforma laboral tras el aval de la Cámara del TrabajoAl hacer lugar a una apelación del Gobierno, la Sala VIII dejó en suspenso el fallo en primera instancia que había conseguido la CGT; los detalles de la norma

Read more »

Macri suma reuniones con empresarios y recorridas mientras empieza a pensar en 2027El expresidente cenó con Paolo Rocca y prepara una visita a Mendoza. Aun no definió candidaturas.

Read more »