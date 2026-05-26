Informe oficial revela que las falsas denuncias representan menos del 0,1 % de los casos penales y alerta sobre los riesgos de endurecer penas

Un estudio del Observatorio de Violencia de Género, basado en más de 8,2 millones de investigaciones en 17 jurisdicciones, muestra que las denuncias falsas son extremadamente raras y advierte que aumentar las penas podría desalentar a las víctimas de violencia de género de denunciar.

El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos ha publicado, por primera vez, un informe que cuantifica el fenómeno de las falsas denuncias y los falsos testimonios en el sistema penal argentino .

El estudio se basa en un relevamiento exhaustivo de más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas entre 2023 y 2025 en diecisiete jurisdicciones. Según los datos, una denuncia falsa aparece aproximadamente una vez cada mil causas, mientras que un falso testimonio se registra en una de cada cuatro mil causas. Aunque el número absoluto de denuncias falsas ha aumentado de 1.845 a 3.142 casos en el periodo analizado, siguen representando menos del 0,1 % del total de investigaciones.

El informe subraya que este crecimiento podría deberse, en parte, a una mayor capacidad de detección del sistema judicial, y no a una proliferación real del delito. Además, los autores advierten que la percepción errónea de una masiva ola de denuncias falsas carece de sustento empírico y produce efectos negativos: desalienta a las víctimas a denunciar, refuerza estereotipos de género y socava la credibilidad de las mujeres que denuncian violencia.

Estas conclusiones coinciden con las advertencias emitidas en abril por el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y el Consejo Federal de Política Criminal, quienes ya señalaban el riesgo de una legislación más severa sin pruebas estadísticas sólidas. En el marco del debate legislativo, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado ha avanzado con una iniciativa que propone ampliar las penas para el delito de falsa denuncia.

Actualmente, la normativa establece multas de 750 a 12.000 pesos y una pena privativa de libertad de dos meses a un año. La propuesta busca elevar la prisión a entre uno y tres años, y de tres a seis años cuando la denuncia falsa se vincule a hechos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual.

En el proyecto de ley liderado por el senador Losada, la pena máxima podría alcanzar los ocho años, frente a la sanción actual de un mes a cuatro años. Los legisladores argumentan que una mayor penalidad desincentivaría el uso indebido del sistema judicial, pero el informe del Observatorio advierte que la mayoría de los casos no llegan a una condena firme porque el delito de denuncia falsa rara vez se persigue.

Además, el estudio indica que la falta de datos procesales impide determinar cuántas denuncias falsas son confirmadas por los tribunales, lo que hace que la propuesta se base en información incompleta. El informe también resalta la grave brecha entre la prevalencia de la violencia de género y la tasa de denuncias.

Según estadísticas oficiales, el 45 % de las mujeres argentinas ha sufrido violencia alguna vez en su vida, pero solo una de cada cuatro busca ayuda o formaliza una denuncia. Este subregistro se vuelve aún más crítico cuando se considera que las penas más severas para supuestos denunciantes falsos podrían empeorar el acceso a la justicia, penalizando a quienes ya están renuentes a acudir a los tribunales.

El Observatorio concluye que la prioridad debe ser invertir en sistemas de registro y en la generación de datos fiables, en lugar de endurecer sanciones que podrían tener un efecto contraproducente. En ausencia de una información desagregada por tipo de conflicto, sexo del denunciante o del denunciado, resulta imposible evaluar con precisión la magnitud del problema y diseñar políticas públicas equilibradas.

Por ello, se hace un llamado a mejorar la infraestructura de datos y a fomentar la denuncia real, garantizando protección y respaldo a las víctimas, antes de considerar reformas penales que podrían afianzar estereotipos y perpetuar la impunidad





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Falsas Denuncias Violencia De Género Sistema Penal Argentino Reformas Legislativas Estadísticas Criminales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salió a la luz un informe sobre los efectos adversos de la vacuna del Covid en niños que se ocultó en EE.UU.La evaluación de estos efectos se hizo sobre la vacunación con dosis de Pfizer y Moderna.La FDA de EE.UU. había asociado a fines de 2025 las vacunas con muertes de niños.Pero ahora, 6 meses después, se supo que no se pudo establecer un vínculo directo.

Read more »

Informe del FMI: el organismo reconoce un déficit fiscal de 0,8% del PBIUn documento técnico del FMI reveló que, al contemplar los intereses de diversos bonos, el país sufre un déficit fiscal real de 0,8% del PBI nacional.

Read more »

Lo encontraron con dos molotov frente a la casa de su ex y escapó: persecución de película con choques y tirosOcurrió en Junín; el hombre ya tenía una restricción perimetral vigente por violencia familiar

Read more »

Elecciones en Colombia: desplegarán unos 250.000 militares y policías por temor a hechos de violenciaEl país elige al sucesor de Gustavo Petro el próximo domingo en medio de un recrudecimiento del conflicto armado.

Read more »