Infopan y Aline Vonsovicz: la franquicia de bolsas en panaderías

Conoce el modelo de negocio de Infopan y cómo Aline Vonsovicz expandió su operación nacional desde Santa Cruz. Detalles de costos y estructura.

Aline Aparecida Vonsovicz ha transformado una iniciativa local en Santa Cruz en una operación de alcance nacional bajo la marca Infopan. Nacida en Curitiba y con formación en Periodismo y Comunicación Social, esta emprendedora lidera actualmente la expansión de un modelo publicitario que integra bolsas de plástico en panaderías con mensajes comerciales y sociales.

El origen de la marca y su estructura

La historia comercial comenzó en 2016 cuando Aline llegó a la Patagonia junto a su esposo argentino, quien contaba con experiencia en el sector comercio. Tras probar con un pequeño local gastronómico que no obtuvo los resultados esperados, la pareja decidió pivotar hacia un modelo de franquicia. Aline asumió la gestión comercial, dedicándose a recorrer comercios y vender espacios publicitarios en las bolsas entregadas por las panaderías locales.

Also read La autora de “Alma Misionera”, el hit cantado por el papa León XIV, rompió el silencio: “La compuse en 1981”

El negocio se fundamenta en la venta exclusiva por rubro, permitiendo que empresas de distintos sectores publiquen productos, servicios, sucursales y promociones. Para garantizar la viabilidad de la operación, se exige un pedido mínimo de 20.000 unidades por edición. El costo de producción ronda los $110 por bolsa, lo que implica un gasto inicial de $2.200.000 más IVA para cada lanzamiento.

Inversión inicial y financiamiento del modelo

Infopan propone una estructura financiera diseñada para facilitar la entrada de nuevos franquiciados sin requerir inversión de capital propio inmediata. El modelo sugiere financiar la producción inicial utilizando las primeras cuotas cobradas a los anunciantes. De esta manera, el dinero recolectado permite encargar las bolsas, mientras que las cuotas restantes constituyen la ganancia neta del operador.

Advertisement

Esta estrategia de financiamiento interno elimina la necesidad de alquilar locales comerciales o contratar personal adicional, permitiendo que la actividad funcione como una ocupación complementaria o principal. Para quienes buscan escalar el negocio, se habilita la posibilidad de administrar dos o tres territorios simultáneamente, siempre que el franquiciado cuente con la capacidad operativa para gestionar la distribución y las renovaciones.

Exclusividad y roles de los socios fundadores

Solo un franquiciado por sector puede operar en un territorio definido, garantizando monopolio comercial para ese rubro específico. La propiedad de la marca Infopan permanece bajo la titularidad de los socios Nicolás Grichener y Rodrigo dos Santos. Por su parte, la operación diaria, la expansión local y la coordinación de donaciones de panificados a comedores locales quedan a cargo del franquiciado territorial.

La relación entre el propietario de la marca y el operador local se formaliza mediante contratos de cinco años, renovables por otros cinco. Este marco legal protege la inversión y asegura la continuidad de la red. En el caso de Aline, quien completó casi 30 ediciones impresas antes de ascender a la dirección nacional, este modelo le permitió recuperar el canon inicial durante el primer año y mantener la base de anunciantes desde la primera edición.

Desafíos operativos y adaptación al mercado

La gestión de Infopan exige una resistencia ante fluctuaciones económicas y cambios sociales. Aline Vonsovicz destaca que, en sus siete años de operación, ha navigado por pandemias, crisis locales, cambios de gobiernos, inflación y retracción del consumo. La flexibilidad de horarios es un pilar clave, especialmente para personas con responsabilidades familiares complejas, como la crianza de hijos con Trastorno del Espectro Autista.

Advertisement

Para sostener el negocio a largo plazo, se recomienda abordar la presión sobre los márgenes con estrategias claras de renovación. El éxito no depende únicamente de las ventas, sino también de la conexión con la comunidad y la gestión de donaciones. El perfil ideal para sumarse a la red incluye dinamismo, creatividad, disposición para asumir riesgos y una marcada conciencia social, valores que han definido el crecimiento de la marca desde Santa Cruz hasta toda la nación.