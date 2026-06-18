Influencias astrológicas de la semana: el Sol sale de Géminis y Venus ingresa en Leo

Los movimientos planetarios de esta semana afectan a todos los signos, con énfasis en la autoestima, las relaciones y la transformación personal. Descubre cómo influyen en tu signo.

Los movimientos celestes de esta semana traen consigo una transformación energética significativa para todos los signos del zodíaco. El Sol finaliza su recorrido por Géminis, dando paso a una vibración más emocional y profunda.

Al mismo tiempo, Venus, el planeta del amor y las relaciones, ingresa en Leo, poniendo el foco en la autoestima y la necesidad de sentirnos valorados. Estos cambios afectan de manera especial a los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario), aunque todos percibirán su influencia.

Para Aries, la presencia de Saturno en su signo puede generar obstáculos que ponen a prueba su resiliencia, pero Marte en Tauro le brinda la energía necesaria para materializar sus proyectos. Cáncer, por su parte, recibe a Venus en Leo en el área del hogar, activando una profunda necesidad de amor propio y cuidado emocional.

Es un momento propicio para reflexionar sobre las lecciones del pasado y prepararse para los cambios que traerá Urano en Géminis, que renovará su forma de pensar durante los próximos siete años. Libra se encuentra con una oposición entre Mercurio y Plutón, intensificando las relaciones de pareja y despertando un deseo de conexión auténtica. Mientras tanto, Júpiter en Cáncer le ofrece una perspectiva más amorosa para organizar sus acciones.

Capricornio, con Venus en Leo activando su zona de creatividad, tiene una excelente oportunidad para explorar hobbies o cursos que nutran su espíritu. Sin embargo, la oposición de Venus con Saturno puede generar tensiones en el ámbito familiar y laboral, por lo que se recomienda paciencia. Tauro experimenta un tránsito de Júpiter en su zona hogareña, invitándolo a revisar su situación familiar y su sensibilidad.

Escorpio, con Plutón retrógrado en su signo, tiene la oportunidad de profundizar en conversaciones significativas con su pareja, gracias a la conexión con Venus en Leo. Acuario, con Saturno en su área de recursos, debe prestar atención a cómo se siente internamente, pues los velos se están corriendo lentamente. Para Géminis, Mercurio en su signo le ayuda a expresar sus emociones, mientras que Urano sigue transformando su pensamiento.

En resumen, esta semana astrológica nos invita a conectar con nuestra esencia, trabajar la autoestima y estar abiertos a los cambios que se avecinan. Los tránsitos planetarios nos recuerdan que la vida es un ciclo de transformación constante, y que cada signo tiene una lección que aprender. Es un momento ideal para la introspección, la comunicación honesta y la búsqueda de equilibrio en todas las áreas de la vida





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