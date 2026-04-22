Influencer Trans Sufre Agresión Transfóbica en Villa Urquiza: El Impactante Video Viral

Una influencer trans tucumana fue víctima de un ataque verbal y físico en una verdulería de Villa Urquiza. El incidente, grabado y viralizado, expone la transfobia y la violencia que aún enfrentan las personas trans en Argentina.

Una influencer trans proveniente de Tucumán ha denunciado públicamente un incidente de agresión y hostigamiento ocurrido en una verdulería ubicada en el barrio de Villa Urquiza , en la ciudad de Buenos Aires.

El altercado, que fue grabado en su totalidad por la propia influencer, se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una ola de indignación y apoyo hacia la víctima. Según el relato de Ámbar de Leo, la influencer en cuestión, el incidente se desencadenó cuando ella se encontraba realizando compras en el local. Una mujer, desde el exterior de la verdulería, comenzó a proferir comentarios despectivos y ofensivos dirigidos a Ámbar.

Ante la insistencia y repetición de estos comentarios, Ámbar decidió confrontar a la agresora, preguntándole directamente si tenía algún problema personal con ella. La situación escaló rápidamente, transformándose en un ataque verbal y físico. La agresora reaccionó de manera hostil ante el reclamo de Ámbar, lo que llevó a un intercambio de agresiones. Ámbar relató que, ante el temor de sufrir una agresión física, ella respondió con una cachetada a la agresora.

La agresora, en respuesta, comenzó a grabar el incidente con su teléfono móvil, profiriendo insultos y amenazas. En el video, se escucha a la agresora decir: 'Te voy a filmar, loca de mierda', mientras intenta agredir físicamente a Ámbar, incluso propinándole una patada.

La situación se intensificó con gritos y comentarios transfóbicos por parte de la agresora, quien se refería a Ámbar utilizando términos despectivos y negando su identidad de género, afirmando cosas como 'sos un hombre, boludo' y 'sos un macho, pelotudo'. En medio del caos, un transeúnte intervino en defensa de Ámbar, señalando que la agresora estaba atacando a una mujer. La tensión continuó aumentando hasta que, inesperadamente, la agresora se desmayó.

La madre de la agresora, al presenciar el desmayo de su hija, solicitó a Ámbar que permaneciera en el lugar mientras llamaba a la Policía. Varios vecinos se congregaron para observar la escena. Posteriormente, la influencer compartió un segundo video en sus redes sociales, mostrando la llegada de la policía y el interrogatorio de los agentes sobre lo sucedido.

Ámbar relató que, tras escuchar ambas versiones de la historia, la policía finalmente le dio la razón a ella, en medio de la discusión con la madre y la hija agresora. La influencer expresó su agradecimiento a la señora que la defendió durante el incidente, manifestando su cariño y apoyo. También mencionó que, según información que recibió, la agresora podría tener problemas de salud mental, ya que se presentó un carnet o documento que lo sugiere.

Expresó su esperanza de no volver a cruzarse con la agresora en el futuro. Ámbar concluyó su mensaje indicando que se encuentra bien, aunque todavía está impactada por lo sucedido y experimenta una mezcla de emociones. Admitió sentirse temblorosa y extraña, y expresó su esperanza de poder procesar sus sentimientos al día siguiente.

Este incidente pone de manifiesto la persistencia de la discriminación y la violencia hacia las personas trans en la sociedad, y la importancia de denunciar estos actos para promover la igualdad y el respeto





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