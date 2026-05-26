Influencer shares dental whitening video, intimate chocolate convention story

The influencer, known for her beauty and fashion content, shared videos on Instagram showing her recent dental whitening procedure and an intimate story from a chocolate convention she attended.

que se hizo. A través de su perfil de Instagram, la influencer publicó dos videos en los que mostró que se hizo un blanqueamiento dental.

En uno de los videos, escribió Martita en una de las historias que subió para sus seguidores.

"Mis dientes blancos y perfectos", expresó ella también. La joven de 22 años aprovechó la salida nocturna para grabarse y hacer foco en su sonrisa.

Además, lució unAl ver esas imágenes, los usuarios le dejaron varios comentarios en los que manifestaron su reacción por el tratamiento al que se sometió.

"Qué mujer hermosa", le dijo un internauta. "Muy bella", "Sos diosa",, "Te amamos Marta", "Estás muy pero muy linda" y "Nuestra comandante", fueron otras de las reacciones que circularon. En estos últimos días, la influencer se animó a contar una anécdota íntima de su, donde asistió a una convención vinculada a la industria del chocolate. Aunque el motivo principal era laboral, la joven aprovechó el contexto para pasarla bien con amigos. ¿Hiciste chongo a domicilio?





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