La creadora de contenido desmiente rumores sobre un choque vehicular ocurrido en noviembre de 2026, defendiendo su imagen pública ante acusaciones no verificadas de una pasajera.

Una polémica reciente ha surgido en torno a una supuesta pasajera del vehículo involucrado en un incidente vial que afectó a una reconocida influencer. La controversia se intensificó cuando el testimonio de dicha mujer se viralizó masivamente en plataformas de redes sociales, generando un debate público inmediato sobre los hechos ocurridos.

Desmiente versión de persecución vehicular

La joven figura pública salió a desmentir categóricamente la narrativa presentada en las publicaciones digitales. En su mensaje, la usuaria que publicó en redes aseguraba que el automóvil de traslado debió perseguir a la camioneta de la influencer inmediatamente después del impacto. La creadora de contenido rechazó esta versión como falsa.

Also read Videos: lo mejor de la goleada de Argentina vs. Costa Rica en el Kempes de Córdoba

La influencer sostuvo que las especulaciones publicadas online solo buscan perjudicar su imagen pública con el objetivo de obtener repercusión mediática y generar controversia artificial. Este deslinde de responsabilidad es el primer paso para aclarar la versión de los hechos frente a la opinión pública.

Denuncia uso indebido de plataformas digitales

En su descargo público, la exparticipante del programa "Qué fácil es inventar cualquier cosa con tal de conseguir visualizaciones y un poco de repercusión", expresó su firme rechazo. La creadora enfatizó que lo único que hacen quienes difunden estos rumores es embarrar su nombre y hablar sin saber la verdad real de los eventos.

Advertisement

A su vez, la influencer cuestionó la falta de verificación de las acusaciones que circulaban por internet. "Me causa gracia leer tantas boludeces y ver hasta dónde son capaces de llegar por un par de visitas", agregó molesta por la velocidad con la que se propagó el rumor sin ningún control editorial.

Detalles del incidente automovilístico

El incidente ocurrió a mediados de noviembre de 2026 e involucró a la camioneta que había adquirido apenas dos semanas atrás. En aquel momento, la creadora de contenido había compartido con sus seguidores la alegría de comprar su primer vehículo, un detalle que contrasta con la actual situación de controversia.

Hasta la fecha, no se dieron a conocer precisiones oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre la asignación de responsabilidades de las partes. Tampoco trascendió si el hecho fue radicado formalmente ante autoridades de tránsito, lo que deja un vacío informativo sobre los procedimientos legales aplicables.

Mensaje final a medios y usuarios

Por otro lado, el chofer del vehículo de aplicación no realizó declaraciones públicas respecto del accidente, manteniendo su silencio durante todo el proceso de viralización. Esta ausencia de comunicación oficial por parte del conductor ha dejado a la influencer sola en la defensa de su versión.

Advertisement

Para cerrar su pronunciamiento en la red social, la influencer dejó un mensaje dirigido tanto a los usuarios como a los medios de comunicación. "Yo sé perfectamente quién soy y lo que hice. No necesito inventar historias para tener prensa ni visualizaciones. Antes de hablar de mí, infórmense y tengan un poquito de respeto", concluyó con firmeza.