Influencer Daniela Celis habla sobre su polémica con Thiago Medina y su crianza de hijas

La influencer Daniela Celis habló sobre su polémica con Thiago Medina y defendió las decisiones que tomó en la última etapa de su vida. También habló sobre el esfuerzo que realiza para criar a sus hijas y agradeció las muestras de cariño recibidas.

La influencer habló sobre su polémica con Thiago Medina , la crianza de sus hijas y también defendió las decisiones que tomó en el último tiempo.

A través de una historia de Instagram, se refirió al difícil momento que atravesó y destacó que hay "un millón de personas" siguiendo lo que hace día a día. que yo di todo de mí para todos siempre", lanzó. La ex "Gran Hermano" también defendió las decisiones que tomó en esta nueva etapa de su vida.

"Estoy orgullosa también de que, o que no me hacen feliz", expresó. Y agregó: "Soy fiel a mí misma, a lo que siento.

" ¿En qué momento pasamos de castigar a una mujer que labora todos los días, que es mamá y se permite ser feliz? " Finalmente, ldestacó el esfuerzo que realiza para criar a sus hijas y agradeció las muestras de cariño recibidas:Los amo y vamos, reinas, ¡la vida es una!

" parece ser algo irremontable teniendo en cuenta uno de los últimos posteos que hizo el mediático en sus redes sociales. desde un ángulo en el que se dejaban ver un par de los cuadros que Daniela tiene colgados en su pared. Thiago Medina le tapó la cara a Daniela Celis para evitar publicarla en sus redes. (Foto: Instagram/thi4go_km) Daniela la tapó con otra en donde están sus nenas.

"¿Y estas preciosas de dónde salieron? ", se preguntó en un texto que también ubicó espacialmente en el sector en el que se debería ver la cara de "Pestañela"





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Influencer Thiago Medina Crianza De Hijas Decisiones En La Vida Fidelidad A Sí Misma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El jugador que aparece en el radar de River como una posible alternativa a Thiago AlmadaEn Núñez evalúan diferentes opciones y en las últimas horas surgió el apellido de un ex Racing.

Read more »

El video inédito de Thiago Almada de niño que emociona antes del MundialSe conoció el registro fílmico del futbolista en sus primeros años de vida cuando jugaba en las divisiones inferiores de Vélez

Read more »

La reinvención de Thiago Almada: fue botellero, ayudó a su papá desde muy chico y hoy es una pieza clave de La ScalonetaNacido en Ciudadela, el delantero encajó en el sistema táctico de Lionel Scaloni y es una fija para el Mundial; esta es su historia de vida

Read more »

Thiago Medina evita publicar foto de Daniela Celis en redesEl joven mediático Thiago Medina evitó publicar una foto de Daniela Celis en sus redes sociales después de que su familia se peleara con la familia de Daniela

Read more »