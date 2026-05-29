Inflación y bono por haber básico en abril, aumento y bono más el eclipse solar más largo del siglo y DNI terminados en fechas específicas

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas, dato proveniente de la inflación registrada por el INDEC respecto al mes de abril. Sumado al incremento, se liquidará el bono de $ 70.000 a todos quienes cobren el haber básico, por lo que en total los titulares recibirán en sus cuentas un total de $ 473.317,99. Cabe recordar que el extra solo se liquida a quienes pertenezcan a este grupo. Es decir, si corresponde un haber superior a $ 473.317,99, no habrá extra. Al aumento y bono se suma la primera cuota del aguinaldo, la cual se calcula al dividir el mejor haber cobrado en el semestre entre dos. Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 157 años. Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1. Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3. Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6. Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9. Miércoles 24 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3. Viernes 26 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas, dato proveniente de la inflación registrada por el INDEC respecto al mes de abril. Sumado al incremento, se liquidará el bono de $ 70.000 a todos quienes cobren el haber básico , por lo que en total los titulares recibirán en sus cuentas un total de $ 473.317,99.

Cabe recordar que el extra solo se liquida a quienes pertenezcan a este grupo. Es decir, si corresponde un haber superior a $ 473.317,99, no habrá extra. Al aumento y bono se suma la primera cuota del aguinaldo, la cual se calcula al dividir el mejor haber cobrado en el semestre entre dos. Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 157 años.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1. Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3. Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6. Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Miércoles 24 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3. Viernes 26 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflación Bono Haber Básico Aumento Bono Primera Cuota Del Aguinaldo Eclipse Solar Más Largo Del Siglo DNI Terminados En Fechas Específicas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salario oficial: cuánto ganan los empleados de comercio en junio de 2026 con el aumento confirmadoLos trabajadores del sector reciben el último tramo de aumentos de la más reciente negociación paritaria; cuáles son las cifras de cada categoría y cuándo se cobra el aguinaldo

Read more »

Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales y shows de junio 2026La cartelera del mes ya está disponible y reúne recitales, espectáculos y presentaciones esperadas por el público; todos los detalles

Read more »

Empleadas domésticas con nuevo aumento en junio 2026: cuánto cobro el mes que vieneCon paritaria confirmada, las trabajadoras de casas particulares recibirán un aumento en el sexto mes del año. Cómo quedan los salarios y las escalas.

Read more »

UOCRA cerró nuevo acuerdo paritario: cuánto cobran con aumentos en junio, julio y agosto 2026La UOCRA selló un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias que contempla subas escalonadas y pagos adicionales. Cómo impacta en los sueldos del sector de la construcción durante los próximos meses y qué otros puntos incluye el acuerdo.

Read more »