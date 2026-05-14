Inflación y aumentos en jubilaciones y pensiones: cuánto aumentarán en junio

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves a las 16hs el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. De acuerdo al último informe de la consultora C&T, el IPC del cuarto mes del año será de 2,4%. Si llega a darse ese número, la jubilación mínima que actualmente está en $ 393.174,10 pasaría a $ 402.610,28.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) dará a conocer esta tarde el dato de inflación que determinará los próximos aumentos que regirán para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales de ANSES a partir de junio, mes que además tendrá el pago del medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario - SAC).

De acuerdo a la vigente Ley de Movilidad, los haberes se actualizan según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos a la acreditación. ¿A cuánto llegaría la mínima para los adultos mayores? Este jueves a las 16hs, el INDEC dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. De acuerdo al último informe de la consultora C&T, el IPC del cuarto mes del año será de 2,4%.

Si llega a darse ese número, la jubilación mínima que actualmente está en $ 393.174,10 pasaría a $ 402.610,28. Durante junio, ANSES pagará además el aguinaldo, el cual consta del 50% de la mejor remuneración percibida por los jubilados. Es así que quienes cobren el haber básico deberán dividir $ 402.610,28 entre 2.

Significa que los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 402.610,28 + $ 201.305,14 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 673.915,42. El incremento del 2,4% responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. En este caso, se aplicó la inflación estimada de abril de 2026 y que será corroborada esta tarde por la cifra oficial del INDEC.

La cifra de aumento es la correspondiente al número del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, del 3,4%, según el esquema de movilidad mensual que rige desde el año pasado





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