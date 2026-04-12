Inflación persiste: Marzo registra nuevo avance y la meta de Milei en agosto parece lejana

El índice de precios al consumidor (IPC) de marzo habría registrado un incremento cercano al 3%, consolidando un avance acumulado del 9% desde enero. Los economistas prevén una desaceleración futura, aunque influenciada por factores externos como el precio del petróleo. La meta de inflación 'con cero' en agosto propuesta por el gobierno se ve cada vez más improbable.

La inflación continúa su escalada y marzo habría registrado un nuevo avance cercano al 3% mensual. Aunque se esperaba que no disminuyera debido a la estacionalidad del mes, con una de las mayores presiones del año, se trata de niveles sumamente altos. Tanto es así que el índice de precios ya acumularía un aumento cercano al 9% desde enero, estableciendo un piso elevado para el resto del año.

La noticia positiva es que los economistas anticipan que pronto se retomará el proceso de desaceleración, aunque en parte estará supeditado a lo que ocurra en el ámbito internacional.\En anticipación al dato oficial que publicará el Indec el 14 de abril, las consultoras económicas privadas, que realizan mediciones propias, calculan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría registrado en marzo un incremento entre el 2,7% y el 3% mensual. Esto significa una variación muy similar a la de los últimos tres meses. No obstante, la medición interanual habría disminuido hasta situarse entre el 31% y el 32%. La meta de Milei de inflación 'con cero' en agosto parece poco viable. A pesar de que las consultoras coinciden en que, una vez que hayan pasado los ajustes de tarifas y el pico estacional de marzo, la inflación volverá a la senda descendente, la proyección de Javier Milei parece cada vez menos factible. El Presidente ha reiterado en varias ocasiones que en agosto de este año la inflación podría 'comenzar con cero'. Es decir, según sus palabras, registraría incrementos inferiores al 1% mensual, como un 0,9% o menos. Debido a las últimas variaciones y la inercia que exhibe, los economistas se muestran cautos y la consideran una proyección sumamente optimista.\La disparada del precio internacional del petróleo, a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente y la disminución de la oferta global de crudo, impacta y podría seguir afectando la dinámica inflacionaria. Hasta ahora, el impacto se ha sentido parcialmente en los costos internos de los combustibles y, de manera indirecta, en toda la cadena que se deriva del transporte, la logística y los insumos. Aunque no es el principal factor de la aceleración de los precios, sí aporta una cuota de presión alcista. Claudio Caprarulo, director de Analytica, estima que, mientras la subida de los precios de los combustibles actuó en contra de la dinámica inflacionaria en marzo, lo positivo se encontró en el rubro de alimentos y bebidas, el cual habría experimentado una desaceleración en comparación con el mes anterior. Para el nivel general, calcula que en marzo el índice de precios se habría situado en un 3% mensual, lo que implicaría una aceleración de 0,1 puntos porcentuales con respecto a febrero. Lucio Garay Mendez, economista jefe de EcoGo, detalla que 'Los combustibles aumentaron casi un 12% durante el mes, con un traslado de precios de solo el 50% de lo que subió la cotización internacional del petróleo. La incidencia directa de los combustibles sobre el IPC fue de 0,4 puntos y suma otros 0,2 puntos de manera indirecta, ya que el combustible funciona como insumo del resto de los bienes y servicios'. Garay Mendez no descarta que la reducción de la oferta global de energía, a partir de la parálisis en el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz debido al conflicto bélico en Medio Oriente, se extienda por varias semanas más y mantenga elevada la cotización internacional del petróleo, lo que seguiría presionando al alza los precios de los combustibles. Por consiguiente, estima que el nivel general del IPC de abril y mayo, aunque se desaceleraría, probablemente se situaría por encima del 2% mensual. Camilo Tiscornia, director de C&T, estima que el IPC de abril 'va a dar bastante menos que en marzo, salvo que ocurra una locura con la nafta'. En esto coincide Caprarulo, que también estima una desaceleración inflacionaria en abril, aunque 'el gran interrogante sigue siendo el precio del petróleo'. Para el período entre abril y junio, el director de Analytica proyecta una inflación en torno al 2,6% promedio mensual. 'Para abril, proyectamos una desaceleración de la inflación a 2,4% mensual, tras el 3% estimado para marzo. La inflación se mantendrá elevada por el arrastre que dejó marzo (+10%), pero aflojaría por la baja en los precios de la carne. De hecho, si la carne baja más, la desaceleración podría ser incluso más pronunciada. Además, con el precio del petróleo en u$s101, la nafta continúa con un atraso de 8%. De corregirse durante abril, podría sumar 0,2 puntos adicionales de inflación', agrega la consultora FMyA. De acuerdo con Max Capital, en el mercado esperan que la cotización internacional del petróleo se mantenga por encima de los niveles del año pasado, incluso si el conflicto en Medio Oriente se detuviera. Precios del petróleo más altos, resalta, tienen implicancias tanto en la inflación como en las cuentas externas, ya que representa un 'shock de doble filo' para un país exportador de energía que busca reducir la inflación y a la vez necesita acumular reserva





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