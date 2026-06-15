Inflación núcleo en Argentina cae por debajo del 2% por primera vez en ocho meses

El índice de inflación núcleo registró un 1,9% en mayo, el menor nivel desde septiembre. Analistas proyectan que la inflación general podría perforar el 2% en junio.

El dato de inflación de mayo trajo un alivio al Gobierno y al equipo económico. El índice de precios al consumidor general se ubicó en un 2,1%, pero lo que realmente llamó la atención fue el comportamiento del componente núcleo , que excluye precios estacionales y regulados.

Este indicador cayó al 1,9%, perforando el 2% mensual por primera vez en ocho meses. La última vez que se había registrado un valor similar fue en septiembre del año pasado. Los analistas consideran que esta cifra es una señal clara de que la desaceleración inflacionaria está en marcha y que los precios continuarán moderándose en los próximos meses.

Según la consultora EcoGo, el núcleo inflacionario se ubicó 0,4 puntos porcentuales por debajo del registro de abril, lo que generó celebraciones en el equipo económico. El ministro de Economía destacó que la tendencia es favorable y que las medidas implementadas están dando resultados. Por su parte, la consultora Analytica subrayó que detrás de esta baja se encuentra la dinámica del precio del novillo, que acumula varios meses de corrección tras las fuertes subas observadas a comienzos de año.

Este comportamiento es clave porque la carne tiene un peso significativo en la canasta básica y su estabilización contribuye a la desaceleración general. Los analistas privados ya proyectan que la inflación general de junio podría ubicarse por debajo del 2%, lo que sería un hito importante. Desde la consultora LCG señalaron que el seguimiento de alta frecuencia muestra un ritmo de precios que se sostiene, aunque con una marginal aceleración para los generales impulsada por regulados y estacionales.

Sin embargo, si el núcleo se mantiene controlado, es posible que el IPC general rompa el umbral del 2% por primera vez en diez meses. Esto allanaría el camino para una política monetaria más flexible y podría mejorar las expectativas de los agentes económicos. El piso reciente de la inflación núcleo fue en julio del año pasado, cuando tocó 1,5%. Si bien el actual 1,9% todavía está por encima de ese nivel, la tendencia es alentadora.

Los economistas advierten que para consolidar este proceso será importante monitorear el precio de los combustibles y otros regulados que podrían presionar al alza. Además, la estabilidad cambiaria y el ancla fiscal son fundamentales para que la desaceleración sea sostenible. En este sentido, el Gobierno ha reiterado su compromiso con el equilibrio fiscal y la reducción del déficit. La inflación núcleo viene desacelerándose desde los picos de 2023, cuando llegó a superar el 8% mensual en algunos momentos.

El actual 1,9% representa una mejora significativa, aunque todavía queda camino por recorrer para alcanzar los niveles de inflación de un dígito anual que el Gobierno se ha propuesto. Según el REM del Banco Central, las proyecciones para fin de año se ubican en torno al 120% anual, lo que aún es elevado pero menor a las cifras de meses anteriores.

En resumen, el dato de inflación núcleo de mayo es una luz de esperanza en medio de la crisis económica. Si bien no es momento de cantar victoria, los indicadores sugieren que el piso inflacionario podría estar cerca. El equipo económico confía en que las reformas estructurales y la disciplina fiscal permitirán continuar con la tendencia descendente. Los próximos meses serán cruciales para confirmar si esta desaceleración es sostenible o si se trata de un fenómeno temporal.

Mientras tanto, los argentinos esperan con cautela que la inflación deje de erosionar su poder adquisitivo





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