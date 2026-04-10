Inflación en EE. UU. sube al 3,3% impulsada por los combustibles y las tensiones en Medio Oriente

La inflación en Estados Unidos se aceleró en marzo, alcanzando un 3,3% anual, debido al aumento de los precios de la gasolina y las consecuencias de la guerra en Medio Oriente. El repunte inflacionario complica las perspectivas de una baja en las tasas de interés y genera preocupación sobre la estabilidad económica.

WASHINGTON.- La inflación en Estados Unidos experimentó un incremento significativo el mes pasado, alcanzando un 3,3% anual, impulsada principalmente por el aumento de los precios de los combustibles. Este incremento se atribuye, en gran medida, a la intensificación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente , que han afectado los mercados energéticos globales.

La divulgación de estos datos, realizada este viernes, genera preocupación entre los analistas económicos y las autoridades financieras, ya que dificulta la perspectiva de una reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en lo que resta del año. El Índice de Precios al Consumo (IPC), que sirve como un indicador clave de la inflación, había mostrado un crecimiento del 2,4% en los doce meses previos a febrero, evidenciando una aceleración notable en el ritmo inflacionario. El incremento mensual de los precios de la gasolina, con un aumento del 21,2% solo entre febrero y marzo, refleja directamente el impacto de la crisis en el sector energético. Este aumento en los costos de la energía afecta directamente a los consumidores y a la economía en general, al influir en los precios de otros bienes y servicios.\El repunte de la inflación al consumo, que se produce tras una fuerte aceleración del crecimiento del empleo el mes pasado, presenta un panorama económico complejo. Si bien el mercado laboral parece mostrar señales de estabilidad, con una creación de puestos de trabajo robusta, existe la incertidumbre sobre su sostenibilidad. La posibilidad de un conflicto prolongado en Medio Oriente plantea riesgos significativos para el mercado laboral estadounidense. Un conflicto prolongado podría afectar negativamente la confianza del consumidor y reducir el gasto de los hogares, lo que a su vez podría desacelerar el crecimiento económico. La respuesta de los hogares ante los altos precios de la energía, reduciendo el gasto discrecional, es un factor clave a observar. Los analistas económicos y los responsables de la política monetaria están monitoreando de cerca estos indicadores, ya que una disminución en el gasto del consumidor podría afectar la demanda agregada y, en última instancia, el crecimiento económico.\Los mercados financieros anticipaban, en cierta medida, este tipo de cifras, según el consenso publicado por MarketWatch. La expectativa general era de un aumento en la inflación, aunque la magnitud exacta era incierta. A pesar de ser el mayor productor de petróleo a nivel mundial, Estados Unidos no ha escapado al impacto del alza en los precios de la energía. Las estaciones de servicio han reflejado rápidamente esta tendencia alcista, lo que ha provocado un aumento en los costos de transporte y ha afectado el presupuesto de los hogares. La situación actual subraya la interconexión de la economía global y la vulnerabilidad de incluso las economías más grandes ante los choques externos, como los conflictos geopolíticos. La Reserva Federal, por su parte, se enfrenta a un desafío delicado: equilibrar la necesidad de controlar la inflación con la necesidad de apoyar el crecimiento económico y mantener la estabilidad del mercado laboral. El futuro de la política monetaria en Estados Unidos dependerá de la evolución de estos indicadores clave y de la respuesta de la economía a estos desafíos. Noticia en desarrollo. Agencias Reuters y AFP





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