Inflación en Buenos Aires: Aumento del Costo de Vida y Repercusiones en la Clase Media

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en marzo, impactando en el poder adquisitivo de los hogares y modificando los umbrales de ingresos para la clase media. El informe del Idecba revela un aumento generalizado de precios, con un incremento significativo en el ingreso mínimo requerido para ser considerado clase media.

La ciudad de Buenos Aires experimentó una aceleración inflacionaria en marzo, impactando directamente en el bolsillo de los ciudadanos y modificando los umbrales que definen la clase media . El Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño reveló un aumento del 3% en el costo de vida durante el mes, superando el 2,6% registrado en febrero.

Este incremento se reflejó en el encarecimiento de bienes y servicios esenciales como la nafta, las tarifas de luz y agua, el transporte público, la carne y las cuotas escolares. Estos aumentos, en muchos casos, estuvieron por encima del promedio de la inflación mensual, lo que ejerció presión sobre los ingresos de los hogares. Esta situación, a su vez, repercutió en la definición de la clase media, actualizando mensualmente los montos mínimos de ingreso requeridos para pertenecer a este estrato socioeconómico. El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) establece estos valores a partir de su propio relevamiento de precios, considerando una familia tipo de cuatro integrantes que reside en la Capital Federal. En marzo, el ingreso mínimo para ser considerado de clase media alcanzó los $2.342.861, un aumento significativo en comparación con los $2.269.216 requeridos en febrero.\El informe del Idecba, que define los estratos de ingresos y las canastas de consumo, también reveló el aumento de la canasta de indigencia en un 2,9% y de la línea de pobreza en un 3,4%. La canasta de clase media, que considera bienes y servicios mínimos, gastos de vivienda, salud, indumentaria y transporte, tuvo un incremento del 3,2%, superando el alza promedio del costo de vida. Este aumento representa $73.645 más de lo que una familia tipo necesitaba en febrero para ser considerada de clase media. Es importante destacar que estas cifras se basan en hogares propietarios de su vivienda, excluyendo los costos de alquiler. Si se considera el alquiler, el ingreso mínimo necesario para ser clase media se eleva considerablemente. El valor promedio de un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $1.094.451 mensuales en marzo, según el Zonaprop Index. Considerando este costo, el ingreso mínimo para una familia que alquila asciende a aproximadamente $3.437.312.\En cuanto a las canastas básicas, la canasta básica alimentaria (CBA), que define la indigencia, se ubicó en $814.709, con un aumento del 2,9%. La línea de pobreza, que incluye alimentos y bienes no alimentarios como transporte, limpieza, expensas y educación, se estimó en $1.489.829, con un aumento del 3,4%. Se define como indigentes a aquellos hogares con ingresos inferiores a la CBA, y como pobres a aquellos con ingresos inferiores a la línea de pobreza. El informe también distingue entre los “no pobres vulnerables”, con ingresos entre la línea de pobreza y $1.874.289, el “sector medio frágil”, con ingresos hasta $2.342.861, y los “acomodados”, con ingresos superiores a $7.497.154. Estos datos reflejan la creciente presión inflacionaria sobre los hogares porteños, afectando su capacidad adquisitiva y modificando los límites que definen la clase media y la situación de pobreza e indigencia





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