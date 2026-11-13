Inflación en Argentina: qué esperan consultoras y analistas para 2027

La inflación en Argentina rondaría el 2% mensual hasta fin de año, según analistas, y el año electoral 2027 podría acelerar los precios.

La inflación en Argentina no muestra una tendencia de baja contundente, y los pronósticos de bancos y consultoras apuntan a una desaceleración lenta en los próximos meses. Según las estimaciones consultadas, el indicador se mantendría cerca de los niveles actuales, con una inercia que dificulta reducir los precios de forma marcada.

El contexto es la gestión previa de Alberto Fernández y Sergio Massa. Tras la caída registrada durante el primer y segundo año del gobierno de Milei, el ritmo de la inflación se volvió más lento y con idas y venidas. Los bancos y consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el BCRA, estiman que el panorama para los próximos meses sería de más de lo mismo.

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Inflación en Argentina: proyecciones para el cierre del año

La consultora EcoGo estima que, en lo que resta del año, el índice de precios se moverá en torno al 2%, un nivel similar a la variación de los últimos meses. Ese ritmo no anticipa ni una aceleración fuerte ni una desinflación marcada antes de fin de año.

Camilo Tiscornia, director de C&T, anticipa que noviembre arrancó bastante tranquilo. Por un lado, bajaron las frutas y verduras, que habían subido mucho en octubre. Por otro, el Cyber Monday, que después se extendió a Cyber Week, fue un evento que el analista vinculó con la dinámica del mes.

Tiscornia sostiene que noviembre suele ser un mes tranquilo en materia de inflación, aunque aclara que todavía falta conocer cómo sigue el resto del mes. Diciembre, según el economista, suele registrar una inflación un poco más alta, por lo que espera un rebote respecto del mes previo.

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Ese repunte de diciembre estaría impulsado por la previa de las vacaciones de verano. Tiscornia remarcó que el comportamiento de los precios en esas fechas es un factor habitual que los analistas suelen tener en cuenta al proyectar el cierre del año.

Año electoral 2027 y el riesgo de nuevas presiones de precios

Camilo Tiscornia calcula que la inflación de este año cerraría un poco por encima de 30%, mientras que el próximo año debería acercarse al 20%. Según su estimación, la inflación podría converger a cerca del 20% en 2027.

Tiscornia aclaró que estos pronósticos son muy complicados en Argentina en años de elecciones. Aun así, consideró que el nivel de cerca del 20% es similar a lo previsto en el Presupuesto y que no le parece disparatado.

Por su parte, los analistas de EcoGo consideran una 'quimera' la proyección para 2027 y prefieren evitar pronósticos para un año electoral. La consultora advierte que eventuales presiones cambiarias, producto de la incertidumbre política, podrían afectar la dinámica inflacionaria.

El análisis también advierte que el próximo año es electoral y que probablemente habrá medidas o discursos que recalienten la inflación, aunque sea de manera transitoria. Un escenario de gran incertidumbre por las posibles chances de un triunfo del kirchnerismo pegaría fuerte en la moneda y se reflejaría en el IPC.

Los pronósticos de las consultoras parten de escenarios base, sin desvíos ni grandes tensiones durante la previa electoral. Por eso, la variación de 2027 podría ser mayor a la esperada.

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Tiscornia también señaló que la suba del petróleo y de los commodities afectó bastante la inflación este año, y que lo que ocurra en el mundo seguirá influyendo. Según indicó, el precio del petróleo aflojó un poco, y eso podría ayudar algo.

AdCap prioriza bonos a tasa fija frente a las Lecap

AdCap sugiere a sus clientes alejarse de las Lecap por el escenario que se viene en 2027. El bróker de bolsa prefiere mantenerse conservador, y su instrumento preferido es el bono dual que vence en enero de 2028, tras el cambio de gobierno.

Ese bono dual paga según la opción que más convenga al inversor entre dólar linked y tasa Tamar. Para el bróker, esta alternativa permite cubrirse frente a los distintos escenarios que podrían darse en el tramo largo de la curva.

En el tramo corto de la curva CER, AdCap tiene como favorito el TZXM7, un bono que ajusta por CER y vence a mediados de diciembre de 2026. La elección responde a la posibilidad de que la inflación vuelva a sorprender al alza respecto de las expectativas del mercado.

En un análisis anterior, AdCap planteaba una alternativa defensiva ante un escenario de inflación por encima del 2% mensual. Esa estrategia permitió cubrirse ante el sorpresivo IPC de octubre, que fue de 2,2%.

En esta ocasión, el bróker prefiere el par a tasa fija con igual vencimiento, bajo sus proyecciones. Según AdCap, la prioridad son los instrumentos a tasa fija para afrontar el cierre del año.