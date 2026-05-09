Inflación en Argentina puede comenzar una desaceleración en abril

La inflación en Argentina podría comenzar a estabilizarse en abril, tras haber tenido una evolución de aceleración durante los últimos diez meses. Según las proyecciones de la Comisión de Presupuesto y sectionamiento de la Cámara de Diputados, la inflación podría retroceder en abril y continuar cayendo en los próximos meses. En cuanto al rubro de precios, se registró una leve desaceleración en los alimentos y bebida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CaBA) y una stagnation en el resto de los rubros. La inflación se mantiene en un alto nivel, con tasas que siguen por encima del objetivo del Gobierno por fines de año.

La inflación en Argentina podría iniciarse una tendencia descendente en abril, tras haber superado la línea de los dos puntos porcentuales en agosto y alcanzando el 3% en marzo de acuerdo a las proyecciones del presidente de la Comisión de Presupuesto y sectionamiento de la Cámara de Diputados, Javier Milei.

Según el relevamiento semanal de la consultora Eco Go, los precios de alimentos y bebidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CaBA) registran una desaceleración con un movimiento del 0,9% durante la cuarta semana del mes, lo que podría ser la tendencia más alta del mes. Además, la consultora Eco Go estimó un aumento del precio de los alimentos en la quinta semana de abril de un 0,4%, proyectó una variación del 2,1% para el mes y destacó una notable estabilidad a lo largo del mes en el rubro.

Según el informe elaborado por Labour Capital & Growth, la cuarta semana del mes cerró con un aumento del 1,3% en alimentos y bebidas y se mantuvo la desaceleración con respecto a la semana anterior. Los sectores de mayor suba fueron los lácteos (8%) y la distribución alimentaria. De esta forma, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 11,7% y es probable que abril marque un punto de inflexión para la inflación en Argentina





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