Inflación en Argentina: pandèmia y los aumentos regulados

Este texto resume los desafíos económicos de Argentina en relación con la inflación y los recientes aumentos regulados. Se explica cómo el aumento de marzo se convirtió en un 'pico' y cómo la Casa Rosada espera que la baja gradual de la inflación comience en abril. Sin embargo, este plan de ajustes fiscales y tarifarios genera una desaceleración en un contexto de una recaudación debilitada y nuevas presiones externas en el mercado internacional de commodities.

La inflación volvió a convertirse en uno de los principales desafíos económicos para el Gobierno luego de 10 meses consecutivos de aceleración que llevaron el índice nacional al 3,4 por ciento en marzo.

Aunque abril mostró algunos datos más alentadores, mayo aparece cargado de aumentos que vuelven a sembrar dudas sobre la posibilidad de perforar rápidamente el piso del 2 por ciento mensual. La principal señal positiva para la Casa Rosada llegó desde la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación de abril fue de 2,5 por ciento. Ese dato alimentó el optimismo oficial de que el salto inflacionario de marzo habría sido transitorio.

Sin embargo, los analistas ya anticipan que mayo volverá a mostrar presión sobre los precios por una nueva ronda de aumentos regulados que impactarán sobre el bolsillo de los hogares urbanos. Durante este mes subirán 18 por ciento los trenes del AMBA, 5,6 por ciento el gas, 3,9 por ciento las prepagas, 3,5 por ciento los peajes, internet y telefonía celular, 3 por ciento el agua, 2,5 por ciento la electricidad y 2 por ciento los combustibles y colectivos





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