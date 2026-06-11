Inflación en Argentina: INDEC reporta desaceleración en mayo y actualiza costos de la canasta básica

El informe de mayo del INDEC muestra una inflación del 2,1% y actualiza los valores de la Canasta Básica Total y Alimentaria, definiendo los nuevos umbrales de pobreza e indigencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) ha publicado sus datos correspondientes al mes de mayo, arrojando luz sobre la situación económica actual de Argentina .

Uno de los puntos más destacados es la desaceleración de la inflación, que se situó en un 2,1% durante este periodo. Este dato representa una tendencia a la baja por segundo mes consecutivo y constituye la variación mensual más baja registrada desde septiembre del año pasado. A nivel acumulado, la inflación en lo que va del año alcanza un 14,7%, mientras que el incremento interanual se posiciona en un 33,2%.

Este escenario sugiere un proceso de estabilización gradual, aunque los precios siguen presionando el bolsillo de los ciudadanos. Las consultoras y economistas prevén que esta tendencia decreciente se mantenga en los meses siguientes, estimando que para el mes de agosto la tasa de inflación podría situarse incluso por debajo del 2%. En relación con el costo de vida, el organismo actualizó los valores de las canastas básicas, herramientas fundamentales para medir los niveles de pobreza e indigencia en la población.

La Canasta Básica Total (CBT) es el indicador que engloba no solo los requerimientos alimentarios, sino también el acceso a servicios y bienes esenciales como la vestimenta, el transporte, la salud y la educación. Para una familia tipo, el valor de la CBT se ha fijado en 1.498.741 pesos. Este monto refleja un incremento del 2,0% en mayo, la variación más baja en los últimos ocho meses.

Si analizamos el periodo comprendido desde diciembre, la CBT ha experimentado un aumento acumulado del 14,5%, habiendo partido de un valor de 1.308.713 pesos. El hecho de que los ingresos familiares no alcancen a cubrir este monto sitúa a los hogares por debajo de la línea de pobreza, evidenciando la brecha entre los salarios y el costo real de vida.

Por otro lado, el INDEC ha detallado el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se centra exclusivamente en la cobertura de las necesidades nutricionales básicas. Este indicador es crítico ya que define la línea de indigencia: aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la alimentación básica son considerados indigentes. Para el mes de mayo, el costo de la CBA se estableció en 681.246 pesos mensuales.

En comparación con diciembre, esta canasta alimentaria ha sufrido un alza del 15,6%, ascendiendo desde los 589.510 pesos originales. Es notable que el incremento de la CBA sea ligeramente superior al de la CBT en el acumulado, lo que indica una presión persistente sobre los precios de los alimentos básicos, afectando con mayor severidad a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Además de los datos familiares, el instituto mide el costo para el adulto equivalente, una unidad de referencia técnica basada en los requerimientos nutricionales de un varón adulto de entre 30 y 60 años con una actividad moderada. Este parámetro permite estandarizar las mediciones y comparar la evolución del costo de vida de manera más precisa. A pesar de la desaceleración general, la realidad cotidiana muestra que el acceso a productos básicos sigue siendo un desafío constante.

La variación en las categorías de productos ha sido dispar, donde algunas subidas han sido compensadas por caídas en rubros específicos, como ocurrió con las frutas, lo que ayudó a mitigar ligeramente el índice general. La mirada puesta ahora está en los próximos reportes para confirmar si la inflación realmente logra perforar el piso del 2% en agosto, brindando un respiro al poder adquisitivo del salario real y estabilizando el consumo interno





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