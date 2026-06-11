Inflación en Argentina: desaceleración en mayo y perspectivas para junio

La inflación en Argentina desaceleró en mayo, por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras 10 meses previos difíciles para los precios. La variación mensual marcó 2,1%. Los mayores incrementos estuvieron en la división Comunicación (3,4%), como consecuencia de los aumentos en servicios de telefonía. La desaceleración de la inflación se debe a la orden macroeconómica que impulsa el oficialismo, la decisión de contener el mayor costo de importar gas natural licuado durante el invierno y la suba del precio de los combustibles por la crisis del petróleo derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la inflación volvería a mostrar una tendencia descendente y que el salario todavía "tiene que recuperar". En un contexto de aceleración de los precios desde fines de 2025 y hasta el primer trimestre de este año, los sueldos vienen perdiendo con la inflación desde hace siete meses, configurando un primer trimestre "complicado" en el arranque de 2026. La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo.

La inflación volvió a registrar una desaceleración en mayo, por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras 10 meses previos difíciles para los precios.

La variación mensual marcó 2,1%. Los mayores incrementos estuvieron en la división Comunicación (3,4%), como consecuencia de los aumentos en servicios de telefonía. La desaceleración de la inflación se debe a la orden macroeconómica que impulsa el oficialismo, la decisión de contener el mayor costo de importar gas natural licuado durante el invierno y la suba del precio de los combustibles por la crisis del petróleo derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la inflación volvería a mostrar una tendencia descendente y que el salario todavía "tiene que recuperar". En un contexto de aceleración de los precios desde fines de 2025 y hasta el primer trimestre de este año, los sueldos vienen perdiendo con la inflación desde hace siete meses, configurando un primer trimestre "complicado" en el arranque de 2026.

La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo. La desaceleración de la inflación se ayuda de la decisión oficial de contener el mayor costo de importar GNL durante el invierno y del "de YPF para", tras un alza de 1% de la nafta el mes pasado, frenar la suba del precio de los combustibles por la crisis del petróleo derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente





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