Inflación de Marzo: Un Dato Preocupante con Desafíos por Delante

La inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, superó las expectativas del mercado. Educación y Transporte fueron los rubros con mayor incidencia, y el aumento de combustibles y tarifas de transporte público presiona para los próximos meses, a pesar de proyecciones de desaceleración.

La inflación de marzo se situó en un 3,4%, superando las proyecciones de las consultoras privadas. El propio presidente Javier Milei reconoció el mal dato y solicitó paciencia. Si bien las perspectivas a futuro apuntan a una mejora, existen variables significativas que podrían seguir impulsando los precios al alza. En el índice de marzo, los rubros de Educación y Transporte tuvieron una incidencia destacada.

El primero se debió principalmente a factores estacionales, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. El segundo, en cambio, fue resultado de los incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos, influenciados en gran medida por el conflicto en Medio Oriente. Diversos analistas señalaron que el impacto total del aumento de las naftas no se reflejó completamente en marzo, sino que también se manifestará en la inflación de abril. Según estimaciones de Eco Go, los combustibles han experimentado un aumento del 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, dejando un remanente cercano al 10% para abril. En mayo, se sumará otro factor relevante: el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que registrará un ajuste del 5,4%, el más alto del año. Esto se debe a que, con la inflación de marzo más un 2% adicional, se actualizarán las tarifas de colectivos en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires en el quinto mes del año. Como consecuencia, el boleto mínimo para las líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires ascenderá a $754 con SUBE registrada, mientras que en la provincia de Buenos Aires este valor será de $918. Finalmente, otro elemento crucial para los próximos meses son las tarifas de los servicios de energía. El Gobierno ha iniciado la definición de las primeras compras de gas por barco para asegurar el suministro durante el invierno. La administración de Javier Milei ha decidido que este año la empresa estatal Enarsa no se encargará de la importación, regasificación y comercialización del Gas Natural Licuado (GNL) que el país requiere para la temporada invernal. Se estima que este año, debido al alza de los precios internacionales, se necesitarán alrededor de 20 buques de GNL, con un precio proyectado cercano a los US$20 por millón de BTU, en contraste con los aproximadamente 27 buques del año pasado que se pagaron a cerca de US$15 por millón de BTU. Por esta razón, el Gobierno ha lanzado una licitación que resultó en un empate técnico virtual entre dos compañías. En los próximos días, la Secretaría de Energía determinará cuál de estas dos empresas asumirá la operación o si Enarsa continuará con ella. La Secretaría de Energía busca seleccionar la oferta más conveniente para evitar fuertes traslados en las tarifas de gas que puedan repercutir en la inflación y, al mismo tiempo, no comprometer el objetivo fiscal de reducir los subsidios energéticos del 0,6% al 0,5% del PBI este año. A pesar de estos desafíos, los pronósticos privados para abril sugieren una desaceleración de la inflación, que podría ubicarse alrededor del 2,5%. Sin embargo, persisten algunas inquietudes para los meses venideros. La consultora LCG resumió en uno de sus informes que, si bien es probable que abril muestre una desaceleración, debido a la menor incidencia de efectos transitorios como el de educación observado en marzo, la inflación subyacente se mantiene en niveles elevados, lo que indica que el proceso de desinflación está resultando más complejo de lo anticipado por el Gobierno





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