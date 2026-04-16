Inflación de Marzo: 3,4% de Aceleración; FMI Aprueba Segunda Revisión y Desembolso Millonario

El Indec reportó una inflación del 3,4% en marzo, la más alta del año, mientras el FMI aprobó la segunda revisión del programa con Argentina, habilitando un desembolso de US$1.000 millones y flexibilizando metas fiscales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha revelado los datos de inflación correspondientes al mes de marzo, registrando un preocupante 3,4%. Este incremento marca una desaceleración respecto a meses anteriores, pero aún se mantiene en niveles elevados, sumando diez meses consecutivos sin descender significativamente. La cifra de marzo representa el índice de inflación más alto en lo que va del año 2026.

En lo que respecta al primer trimestre del año, la inflación acumulada asciende al 9,4%, una cifra que casi alcanza la previsión anual del ministro de Economía, Luis Caputo, establecida en su proyecto de presupuesto. Tanto el gobierno como diversos economistas privados anticipan una desaceleración en la tasa de inflación durante el presente mes, impulsada por una serie de medidas económicas que buscan estabilizar el poder adquisitivo de los ciudadanos. En paralelo a las noticias económicas internas, se ha confirmado la aprobación de la segunda revisión del programa vigente con la Argentina por parte del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta aprobación allana el camino para un desembolso de mil millones de dólares, el cual está condicionado a la ratificación por parte del Directorio Ejecutivo del organismo. El acuerdo, que se materializó tras una reunión crucial en Washington entre el ministro Luis Caputo y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, contempla una modificación en las metas fiscales. Específicamente, se reduce la exigencia de superávit primario para el año 2026, pasando del 2,2% al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, el acuerdo mantiene una hoja de ruta ambiciosa en lo que respecta al frente externo, proyectando una acumulación de reservas netas por valor de 8.000 millones de dólares para finales del presente año. Este objetivo busca fortalecer la posición de Argentina en los mercados internacionales y garantizar la estabilidad cambiaria. Por otra parte, la divisa minorista cerró este miércoles 15 de abril a $1335 para la compra y a $1385 para la venta, reflejando la volatilidad y las fluctuaciones que caracterizan al mercado cambiario argentino en la actualidad. El contexto económico se ve marcado por la interacción entre las políticas internas de control inflacionario y fiscal, y las negociaciones y acuerdos con organismos multilaterales como el FMI, en un esfuerzo por consolidar la estabilidad macroeconómica del país. La persistencia de una inflación mensual que aún se ubica en un rango significativo genera un debate constante sobre la efectividad de las medidas implementadas y la necesidad de ajustes adicionales. Los indicadores económicos recientes sugieren un panorama complejo, donde los avances en la gestión fiscal y externa se ven desafiados por las presiones inflacionarias internas. El gobierno se encuentra en una etapa de evaluación y ajuste de sus políticas, buscando equilibrar la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales con la urgencia de mejorar el poder adquisitivo de la población. La proyección de una desaceleración inflacionaria para el presente mes es un dato a observar de cerca, ya que podría indicar un punto de inflexión en la tendencia de los precios al consumidor. La sostenibilidad de esta desaceleración dependerá de la persistencia en la implementación de políticas fiscales y monetarias prudentes, así como de la evolución de factores externos que puedan influir en la economía argentina. La acumulación de reservas netas es un pilar fundamental para la estabilidad económica, permitiendo al país afrontar mejor los choques externos y fortalecer la confianza de los inversores. El acuerdo con el FMI, si bien implica una flexibilización en las metas fiscales, reafirma el compromiso de Argentina con la disciplina fiscal y la consolidación de sus cuentas públicas a mediano y largo plazo. La dinámica del tipo de cambio, evidenciada en las cifras de cierre del dólar minorista, subraya la importancia de mantener un control efectivo sobre la inflación y la liquidez para evitar desequilibrios significativos en el mercado cambiario. La interconexión entre la inflación, la política fiscal, las reservas internacionales y el tipo de cambio conforma un entramado complejo que requiere una gestión cuidadosa y coordinada por parte de las autoridades económicas del país





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