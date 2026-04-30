Infantino Confirma la Participación de Irán en el Mundial 2026: Un Llamado a la Unidad

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que Irán jugará en el Mundial 2026 a pesar de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, enfatizando la importancia de la unidad y el acercamiento a través del deporte.

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , ha confirmado formalmente la participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos , Canadá y México.

Esta decisión se toma en un contexto geopolítico particularmente complejo, marcado por las tensiones y conflictos en Medio Oriente, especialmente con Estados Unidos e Israel. La confirmación se produjo durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, Canadá, donde Infantino enfatizó la importancia de la unidad y el acercamiento a la gente a través del fútbol.

A pesar de la ausencia de la Federación Iraní en el congreso, siendo la única federación de las 211 afiliadas a la FIFA que no estuvo presente, el mandatario de la FIFA dejó claro que el equipo asiático disputará el Mundial, reafirmando el compromiso de la organización con la inclusión y la participación de todas las selecciones clasificadas. La ausencia de la federación iraní se atribuyó a problemas con el comportamiento de funcionarios de inmigración, según informes de la agencia de noticias Tasnim.

Irán se clasificó para el Mundial 2026 tras liderar el Grupo A en la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y se encuentra en el Grupo G, con partidos programados en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, y en Seattle contra Egipto. La participación de Irán en el torneo había estado en duda debido a la escalada bélica iniciada entre Estados Unidos, Israel e Irán.

A principios de marzo, Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, expresó su incertidumbre sobre la capacidad de su selección para disputar los partidos del Mundial, citando los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre su país. Taj declaró que, tras el ataque, no se podía esperar que el Mundial se celebrara con esperanza.

Posteriormente, el Gobierno iraní, a través de su ministro de Deportes, Ahman Donyamali, sugirió que no existían condiciones para la participación iraní tras la muerte de su líder, Alí Jameneí. Sin embargo, en conversaciones previas, el propio Infantino reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había expresado su aceptación a la participación de Irán en el Mundial, afirmando que el equipo iraní era bienvenido a competir en el torneo.

Esta declaración de Trump fue crucial para disipar algunas de las preocupaciones iniciales sobre la viabilidad de la participación iraní. La FIFA ha mantenido una postura firme en cuanto a que todas las selecciones clasificadas deben tener la oportunidad de disputar el torneo, descartando cualquier escenario alternativo como cambios de sede o sustituciones en el cuadro de participantes.

Infantino, en su discurso en Vancouver, subrayó el poder del fútbol para unir a las personas y superar las divisiones, afirmando que 'tenemos que unirnos y acercarnos a la gente'. La decisión de permitir la participación de Irán se considera un gesto importante en favor de la diplomacia deportiva y la promoción de la paz a través del fútbol.

A pesar de las incertidumbres organizativas que aún persisten, como las relacionadas con los visados, la seguridad y los desplazamientos del equipo iraní en territorio estadounidense, la FIFA está trabajando para garantizar que la selección iraní pueda participar plenamente en el Mundial 2026. La confirmación de Infantino representa un mensaje claro de que el fútbol puede trascender las barreras políticas y servir como un vehículo para el entendimiento y la cooperación internacional.

La FIFA se compromete a asegurar que todos los equipos clasificados tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, independientemente de su origen o situación política





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