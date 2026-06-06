Infancia y trabajo forzado: el rostro de la pobreza extrema en el norte argentino

Un informe de la UCA revela que Santiago del Estero, Formosa, Salta, Jujuy y Chaco presentan los mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica. La historia de Felipe, un niño de 12 años que carga agua contaminada, ilustra la invisibilidad y las carencias estructurales que enfrentan miles de familias.

Felipe Cuellar, un niño de 12 años, realiza tareas cotidianas extremas en el monte santiagueño. En el paraje Huiñaj Pozo, cerca de las tres de la tarde, se levanta de su silla, descolga una montura de cuero y la calza sobre una mula atada a un árbol.

Con movimientos silenciosos, como en una danza, hace nudos, coloca el bozal y ajusta las riendas. Finalmente, sube dos tachos azules de 200 litros en una carreta arrastrada por un burro, llamado zorra en el campo, y parte hacia una laguna a un kilómetro de su casa. Regresa con los tachos llenos de agua que contiene altos niveles de arsénico, pero es la única disponible para beber. Él repite esta labor hasta tres veces al día.

Los Cuellar, una familia de once personas que incluye madre, padre, abuela, siete hijos y un tío, viven en un rancho con techo de ramas donde se juntan vinchucas y carecen de baño. Sobreviven gracias al trabajo del padre, quien saca postes de quebracho y cría algunos animales. Esta familia es un ejemplo de la pobreza estructural que afecta a amplias regiones del país.

Un informe realizado en exclusiva para FUNDACIÓN LA NACIÓN por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) combina datos del Censo 2022 y la Encuesta de la Deuda Social Argentina 2023. El estudio mide la vulnerabilidad socioeconómica mediante once indicadores vinculados a vivienda, servicios básicos, educación, empleo y la situación de la infancia. La escala va de 0 a 100, donde mayor número significa mayor deterioro.

Santiago del Estero encabeza la lista con 42,5 puntos, seguida por Formosa (40,9), Salta (40,9), Jujuy (40,5) y Chaco (39,1). Todas pertenecen al norte argentino. La investigadora Ianina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, explica que Santiago del Estero es una provincia geográficamente extensa, con alta adversidad climática, población dispersa y una mezcla de ruralidad y urbanización que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas.

En contraste, el ministro de Desarrollo Social de Santiago del Estero, Ángel Nicolai, destaca que la provincia ha logrado una de las mayores reducciones en necesidades básicas insatisfechas en los últimos doce años, junto con Formosa, y señala que las políticas actuales no logran un derrame adecuado de los esfuerzos provinciales. La pobreza extrema no solo implica carencias materiales.

Jerónimo Chemes, fundador de La Chata Solidaria, que asiste a comunidades del Impenetrable chaqueño, afirma que la verdadera pobreza extrema es la invisibilidad: no ser visto, que nadie registre tu existencia ni le importe si vives o mueres. En las provincias más pobres, entre un 5% y un 8% de los hogares tiene al menos un niño o adolescente entre 4 y 17 años que no asiste a la escuela, y entre un 7% y un 10% de las viviendas presentan condiciones inconvenientes.

Santiago García Pintos, de la ONG Cynnal, que trabaja con 110 comunidades en la zona de Salado Norte, coincide en que estas comunidades representan la emergencia. El Ministerio de Capital Humano de la Nación fue consultado para opinar sobre estos datos, pero no respondió. La metodología del estudio permite generar un mapa nacional detallado, desde regiones hasta departamentos, para localizar núcleos de vulnerabilidad estructural y analizar las desigualdades territoriales.

La situación de familias como la de Felipe Cuellar, que lucha a diario por acceder a agua segura y servicios básicos, refleja los desafíos profundos que persisten a pesar de los avances en algunas métricas sociales





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