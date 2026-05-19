Industry Enters Cold Storage, Facing Price Risks

The oil and gas industry is bracing for a difficult winter, with prices for LNG (liquefied natural gas) and related infrastructure concerns. The industry has faced high prices for GNL and limited progress in importing it, leading to increased supply risks and the need for contingency plans to avoid production cuts. The industry's pricing concerns and infrastructure shortages highlight the challenges ahead, particularly as the sector transitions to a more competitive energy market, albeit with limited government support.

El precio del gas y la industria se prepara para una etapa difícil. Durante el segundo trimestre, la industria mostró señales de recuperación gracias a la mayor actividad y el uso intensivo de la capacidad instalada, lo que le proporcionó un respiro después del golpe inicial.

A medida que el invierno se acerca, sin embargo, las luces amarillas de la industria pueden complicarse. Las industrias se dividen en aquellas que tienen contratos que pueden ser suspendidos y aquellas que no. En abril, algunas estaciones de servicio debieron suspender temporalmente la venta de gas debido a la demanda elevada. Ante esta situación, la industria ha puesto en marcha sus primeras alertas debido a los escasos avances en las licitaciones para importar gas natural licuado (GNL).

Además, el combustible comprado supera, con un margen de cinco dólares, el valor promedio del gas distribuido. Además, las compras realizadas por un valor superior al ofertado por los privados en un momento anterior (cuando el Gobierno intentó dejar en manos de los privados las compras al exterior y ofertaron u$s 4,50 por millón de BTU, mientras que ENARSA había ofrecido u$s 3,50).

Las compras finalizaron con un precio de u$s 5,16 sin precisar un precio final que pagarían las industrias. Desde la industria se mantiene el interrogante sobre quién garantizará el suministro y cuánto pagarán, lo que implica un mayor esfuerzo para mantener la función de producción pese a los bajos precios de venta.

Debido a que el incremento del costo energético afecta fuertemente al esquema de gastos de las compañías y genera una gran variabilidad según su uso y peso en la producción, el aumento y la situación del GNL afectan a toda la industria. Por otro lado, el déficit de infraestructura en distribución en comparación con el año pasado es del 9%, lo que en el sector industrial se detecta como algo importante y no se debeчинamente a un Gobierno inserviente.

Desde el sector industrial seatma por una posición del Gobierno para avanzar hacia un esquema sin subsidios, y aunque entienden su decisión, se encuentran ante una situación excepcional para las industrias que se han visto sorprendidas y han propiciado una mayor tensión en el precio del gas. Va a ser un año muy ajustado y de mucha presión.

Para el invierno se estima que necesitaremos importar gas, y aunque las compras se iniciaron, aún se sabe cuando llegarán los demariots y a qué valor se pagará. : las 3 velocidades que se encuentran hoy en la industria y cómo es el RIGI que le pide a Milei





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LNG Natural Gas Prices Gas Supply Risks Industry Pricing Concerns Infrastructure Shortages Commodity Prices Competition In Energy Market

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Enrique Macaya Márquez wins prestigious award, emotional In Memoriam segment, and moreEnrique Macaya Márquez, a renowned television host, received a prestigious award for his distinguished career. The In Memoriam segment at the awards ceremony was particularly moving, with tributes paid to those who had passed away in the industry.

Read more »