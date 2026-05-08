Industria y construcción se recuperan en marzo con un 5% y 127% de crecimiento

La industria y la construcción se recuperaron en marzo un 5% y 127% respectivamente contra el mismo mes de 2025 luego de un inicio de año con subas y bajas. Los datos oficiales se ubicaron en línea con las previsiones del Gobierno.

La industria y la construcción se recuperaron en marzo un 5% y 127% respectivamente contra el mismo mes de 2025 luego de un inicio de año con subas y bajas.

Los datos oficiales se ubicaron en línea con las previsiones del Gobierno. La semana pasada en el evento Expo EFI el ministro de Economía Luis Caputo anticipó que marzo arrojaría una mejora en los resultados de sectores como estos que vienen con una recuperación demorada. Según la publicación del Indec en marzo la producción manufacturera creció 5% interanual y se recuperó 32% respecto de febrero pero el primer trimestre tuvo una baja de 23% frente al mismo periodo de 2025.

Y contra noviembre de 2023 sigue 32% abajo. De las 16 ramas industriales analizadas 10 tuvieron aumentos interanuales. Crecieron alimentos y bebidas (79%) productos químicos (159%) madera y papel (128%) refinación de petróleo (135%) autos y autopartes (76%) productos de metal (92%) minerales no metálicos (69%) tabaco (282%) muebles y colchones (31%) y otros equipos de transporte (4%).

En contraposición cayeron los segmentos de metalurgia básica (101%) maquinaria y equipo (113%) textiles (233%) indumentaria cuero y calzado (89%) caucho y plástico (24%) y otros aparatos e instrumentos (05%). Días atrás la Unión Industrial Argentina (UIA) había estimado una suba de la actividad industrial en torno a 36% en términos interanuales para marzo aunque adelantó ‘en gran medida explicado por el bajo nivel de comparación respecto a marzo de 2025’.

En términos mensuales esperaba un crecimiento respecto a febrero de 5% mientras que calculó que el primer trimestre cerraría con una baja de 27% respecto al del año anterior. La construcción creció 127% interanual en marzo y en el acumulado del primer trimestre tuvo una mejora de 39% versus los primeros tres meses de 2025. Contra febrero subió 47%.

La compra de insumos subió en artículos sanitarios de cerámica (24%) pinturas (18%) hierro y aceros (162%) ladrillos huecos (146%) grifería y vidrio (137%) hormigón elaborado (128%) cemento portland (116%) asfalto (103%) pisos y revestimientos cerámicos (87%) placas de yeso (79%) cales (65%) y mosaicos (58%). El único insumo con baja fue el yeso con una caída de 46%





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