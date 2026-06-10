Industria del biodiesel argentino demanda nuevo esquema regulatorio para activar su capacidad instalada

El sector del biodiesel alerta sobre el bajo aprovechamiento de su capacidad, solo el 25% activo, y exige cambios legislativos que fomenten la competencia, la inversión y la producción tanto para el mercado interno como para la exportación.

La industria del biodiesel argentino atraviesa una fase crítica, ya que sólo se está utilizando alrededor del veinticinco por ciento de la capacidad instalada a nivel nacional.

Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), bajo la autoría de Bruno Ferrari, Matías Contardi y Julio Calzada, advierte que el sector se encuentra en jaque y a la espera de un nuevo marco regulatorio que fomente la producción y la competitividad. Según los datos presentados, la capacidad total instalada en el país ronda los 3,8 millones de toneladas anuales, concentrada mayormente en la provincia de Santa Fe, pero la producción real se mantiene hasta un 50 por ciento por debajo del promedio histórico.

En el primer cuatrimestre de 2026 se lograron vender 271.751 toneladas en el mercado interno, mientras que las exportaciones descendieron a apenas 30.360 toneladas, la cifra más baja desde el inicio de la producción de biodiesel en 2008. Esta caída se refleja en la tendencia a la baja de los últimos años, pese a que en 2025 la comercialización total alcanzó 703.304 toneladas, superando ligeramente el promedio de los últimos cinco años, aunque todavía por debajo de los niveles registrados en 2024, cuando se llegaron a 777.218 toneladas.

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Zubizarreta, usó una metáfora futbolística para describir la situación: "Es como tener a Messi en el banco de suplentes". Señaló que las plantas más eficientes están inactivas porque no cuentan con un cupo asignado, lo que elimina cualquier incentivo para invertir en mejoras de capacidad o tecnología.

Desde la perspectiva del sector, la actual legislación y los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en la mezcla de combustibles limitan la demanda, generando un mercado de "cupo asegurado" que desincentiva la competencia y la inversión. Zubizarreta propuso un esquema basado en la competencia libre, donde las empresas más productivas y eficientes pudieran vender libremente, obligando a las menos competitivas a invertir para elevar su nivel de desempeño.

Argumentó que esta apertura permitiría reducir costos al consumidor final y atraería nuevas inversiones en capacidad productiva y tecnología, tal como ocurre en otros mercados internacionales. En el contexto legislativo, la semana pasada la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado evaluó distintas propuestas para reformar la normativa vigente.

Entre los cambios debatidos, se encuentra la intención de elevar el corte obligatorio de bioetanol del doce al quince por ciento en las naftas, mientras que existen divergencias sobre la posibilidad de aumentar la proporción de biodiesel en la mezcla con gasoil. La ministra de Energía, en una reciente declaración, señaló que es imprescindible liberar más el mercado y elevar los requisitos obligatorios para impulsar la producción nacional.

Sin embargo, los diferentes sectores productivos y parlamentarios presentan posiciones encontradas, lo que dificulta la concreción de un esquema unificado. Ante este escenario, la industria del biodiesel espera que el Gobierno nacional adopte medidas que permitan utilizar de manera plena la capacidad instalada, incentivar la inversión y restablecer la competitividad del sector, evitando así que las instalaciones más modernas queden relegadas al papel de "suplentes" sin participación activa en el mercado





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