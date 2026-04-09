Industria Argentina: Octavo Mes Consecutivo de Caída y Retorno a Niveles de Pandemia

La industria manufacturera argentina continúa en declive, registrando su octavo mes consecutivo de contracción interanual en febrero. Sectores clave como el automotor y la maquinaria agrícola sufren importantes caídas, llevando la producción a niveles similares a los de julio de 2020. El análisis del INDEC revela un panorama crítico, con diversas industrias enfrentando desafíos significativos.

La industria argentina experimentó en febrero su octavo mes consecutivo de contracción interanual, lo que evidencia una situación compleja y prolongada que afecta a diversos sectores clave de la economía . El Índice de Producción Industrial Manufacturera (IPIM) reveló un descenso del 8,7% al comparar febrero de 2026 con el mismo mes de 2025, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ).

Este resultado confirma la persistente dificultad de la industria para recuperar impulso y crecer de manera sostenida. El acumulado del primer bimestre de 2026 registró una contracción del 6% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que agrava la situación. Aunque la serie desestacionalizada mostró una disminución del 4% con respecto a enero, la tendencia-ciclo evidenció un leve repunte del 0,2%. Como resultado, la producción manufacturera retrocedió a niveles observados en julio de 2020, en plena fase de recuperación tras la pandemia, anulando el crecimiento acumulado entre 2021 y 2023. La serie original del IPIM se situó en niveles similares a los de julio de 2020, reflejando una marcada regresión en la actividad industrial.\El análisis sectorial del INDEC expuso un panorama particularmente desafiante. La producción de equipos y aparatos experimentó una caída significativa del 24,6%, coincidiendo con la disminución del 24% en el sector automotor. La industria textil y de calzado, con una disminución del 22,6%, se consolidó como uno de los sectores más perjudicados dentro del entramado productivo argentino. La fabricación de maquinaria sufrió una contracción del 20%, principalmente impulsada por la menor demanda de equipamiento agrícola. Otros segmentos también experimentaron pérdidas considerables, con una caída del 12,3% en la fabricación de muebles y un retroceso del 10,1% en minerales no metálicos. Incluso el consumo básico mostró señales de debilidad, con una contracción del 7,2% en alimentos y bebidas. La única excepción positiva fue el sector de refinación de petróleo y productos químicos, que registró un crecimiento del 2,7%. La producción de maquinaria y equipo, en particular la maquinaria agropecuaria, fue severamente afectada, con una caída del 37,7% interanual. Esta disminución se atribuye a una menor producción y venta de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, reflejando una retracción en el sector primario. La fabricación de electrodomésticos, como heladeras y lavarropas, también sufrió, con una caída del 38% en febrero, influenciada por la competencia de productos importados que desplazaron la producción nacional.\El retorno a los niveles de producción de julio de 2020, en el contexto de la pandemia, implica que el crecimiento registrado entre 2021 y 2023 se ha desvanecido, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrenta la industria argentina. El sector textil ilustra esta situación, con la pérdida de 20.000 empleos desde finales de 2023 y alcanzando su nivel más bajo histórico. La subfacturación de importaciones, que afecta al 76% de los textiles según estudios recientes, ha exacerbado el impacto negativo en la producción local. La industria manufacturera argentina se encuentra frente a su desafío más complejo en años, con ocho meses consecutivos de caída y sectores estratégicos sufriendo descensos superiores al 20%, lo que sugiere que la recuperación se vislumbra cada vez más distante y compleja. La situación exige la implementación de medidas efectivas para estimular la producción, fomentar la inversión y fortalecer la competitividad de la industria nacional, con el fin de revertir esta tendencia negativa y asegurar un crecimiento sostenible en el futuro





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