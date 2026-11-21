Se estrena sábado 19 el audiovisual del show de Indio Solari en YouTube, disponible también en vinilo triple y CD. Incluye detalles técnicos de la producción y su legado histórico.

El proyecto audiovisual correspondiente al histórico show de Ricardo Iván Soulé, conocido artísticamente como Indio Solari, ya se encuentra en fase de lanzamiento oficial. Este material, que marcó un antes y un después en la cultura rockera argentina, estará disponible en múltiples formatos para facilitar su acceso al público general. La distribución incluirá una edición especial en vinilo triple y disco compacto, complementada por su presencia en las principales plataformas digitales de streaming.

Lanzamiento del show de Indio Solari

El sábado 19 del mes en curso se llevará a cabo el estreno oficial de la filmación en la plataforma de video YouTube. Este evento digital permite que miles de aficionados puedan revivir el momento cumbre de la carrera del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La decisión de ofrecer el contenido a través de este medio global asegura una difusión masiva e inmediata.

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Además del acceso digital, los coleccionistas y seguidores tendrán la opción de adquirir el material físico. La edición en vinilo triple ofrecerá una experiencia táctil y visual única, acompañada de un disco compacto que preserva la calidad sonora original. Para aquellos que prefieren el formato digital, las plataformas en línea permitirán una escucha de alta fidelidad sin barreras geográficas.

Equipo técnico y producción del audiovisual

La captación de la imagen durante la grabación en vivo estuvo bajo la dirección de Gustavo "Pichón" Del Pont, un reconocido director y productor con una larga trayectoria en la industria musical. Su trabajo fue fundamental para plasmar la energía del escenario y la conexión única que existía entre el artista y su audiencia durante la presentación.

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La ingeniería de audio requirió de especialistas de primer nivel para garantizar la pureza del sonido. Axel Lang se encargó de la mezcla del audio en el estudio Luzbola, asegurando un balance perfecto entre los instrumentos y la voz. Por su parte, el proceso de mastering, crucial para la masterización final, estuvo a cargo de Neil Pickles en Revelsound, un estudio situado en Londres, Reino Unido.

La identidad visual del proyecto también contó con figuras destacadas. Las fotografías que acompañan la edición fueron tomadas por KVK, el alias artístico de Edgardo Andrés Kevorkian, conocido por su estilo documental y expresivo. El diseño gráfico de la obra fue realizado por Adrián Marzano, mientras que la producción general estuvo a cargo de la entidad El Ojo Blindado, garantizando la coherencia estética del lanzamiento.

Memoria del show y legado artístico

Este show es recordado históricamente por el momento emotivo en el que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reveló públicamente a su público que padecía la enfermedad de Parkinson. Esta confesión marcó un punto de inflexión en la relación entre el artista y sus seguidores, transformando la velada en un acto de resistencia y cariño colectivo.

Además de la carga emocional, el evento queda grabado en la memoria por el momento en que el Indio le lanzó un pícaro dardo a Mick Jagger. Durante la presentación, utilizó la frase: "Este es el pogo más grande del mundo, Mick Jagger, hacete de abajo", demostrando su carisma y conexión con la historia del rock mundial.

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La disponibilidad del material en múltiples formatos responde a la necesidad de preservar este legado cultural para las nuevas generaciones. La combinación de formatos físicos y digitales permite que el mensaje del Indio Solari trascienda el tiempo y alcance a audiencias diversas.

El anuncio fue publicado en las redes oficiales del artista, confirmando la veracidad de los detalles técnicos y las fechas de lanzamiento. Los fans tienen ahora la oportunidad de acceder a una pieza fundamental de la historia musical argentina, capturada con la máxima calidad técnica y artística posible.